Samanyolu Haber /Dünya / Kiev hendek ve barikatlarla sokak çatışmalarına hazırlanıyor /04 Mart 2022 18:00

Kiev hendek ve barikatlarla sokak çatışmalarına hazırlanıyor

Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de direniş hazırlıkları sürüyor. Şehrin birçok noktasında vatandaş hendek kazıp barikat kuruyor.

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Rus birliklerinin tanklarla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e her an girebileceği belirtilirken, kent halkı barikatlar kurarak ve hendekler kazarak düşmanı bekliyor.

Kentteki bir inşaat alanında, Rus tanklarının girişini engellemek amacıyla dev hendekler kazılıyor. İnşaat işçileri ve yerel halk, Rus birlikleriyle çatışmaya hazırlık için dikenli tellerle örülü barikatlar kurmak üzere hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ukrayna'nın Kiev kentindeki Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri mensuplarının kontrol noktasında molotof kokteylleri görüldü.
 
Öte yandan bugün, Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tepkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'nin Moskova'ya yönelik sert mali yaptırımlarıyla karşılandı.
 
Diğer yandan Ukraynalı yetkililer ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor. BM Mülteci Ajansı da 1 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.
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