Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuzluğa 'DUR' de; 'Öğrenciler Neden Vatan Emniyette' /04 Mart 2022 17:13

Hukuksuzluğa 'DUR' de; 'Öğrenciler Neden Vatan Emniyette'

Dün gece İstanbul'da gözaltına alınan 41 üniversite öğrencisi için sosyal medya kampanyası yapılacak. 'ÖğrencilerNeden VatanEmniyette' etiketiyle yapılacak çalışmada avukat yasağı konan ve itirafçılığa zorlandığı belirtilen öğrencilere karşı uygulanan hukuksuzluğa 'DUR' denecek.

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Aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu 41 üniversite öğrencisinin dün gece İstanbul'da gözaltına alınması sosyal medyanın da gündeminde. İtirafçı olmaya zorlanacakları belirtilen öğrencilere 24 saat avukatla görüş yasağı getirildi. Öğrencilere karşı uygulanan bu hukuksuzluğa sosyal medya'dan 'DUR' denilerek tepki gösterilecek. 

'Odak Dünyam'ın etiket duyurusunu yaptığı etkinlik Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak. 



" ÖğrencilerNeden VatanEmniyette " etiketi ile sosyal medyadan yapılacak etkinlikte hukuksuzluğa dur denecek. 




Gazeteci Necdet Çelik de yaşanan hukuksuzluğa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek dikkatleri çekti. "Bu sabah İstanbul’da yine gencecik üniversite öğrencilerini gözaltına aldılar. Nezarete kapatıp tehditle korkuyla itirafçılığa zorlayacaklar besbelli. Bu hukuksuzluğu, vicdansızlığı yapmayın. @TC_istanbul @AliYerlikaya @istanbul_EGM @bybekirbozdag" ifadelerini kullandı. 



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