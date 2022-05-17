SADAT, yurt dışına silah satıyormuş! Peki o silahlar kimin?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ın kapısına dayanarak, “Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" açıklamasının yankıları sürüyor. Seçim öncesinde iç karışıklık çıkaracağı yönündeki iddialar sonrasında gözler SADAT'a çevrildi.









Kurumun ortaklarından ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Naci Efe, BirGün'den İsmail Arı'nın sorularını yanıtladı.Ben SADAT’ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz.ABD’nin böyle 77 tane şirketi var. Türkiye’de böyle şirketler var ama bir şekilde SADAT’ın üzerine gidiliyor. Mesela Suudi Arabistan beş tane Amerikan şirketinden hizmet alıyor. Kara, hava kuvvetleri için hatta Mekke ve Medine’nin güvenliği için de böyle hizmetler alıyorlar.Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?’ diye sorduklarında da anlatıyoruz. SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi. Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel.Biz şimdiye kadar sıkıntılı bir ülkeye teklif vermedik.Biz sadece fikir veririz. 'Şunu böyle böyle yapacaksınız' deriz. Şu ana kadar da kesinlikle yapmadık. Bizden teklif isteyenler oldu ama yapmadık.Türkiye'de ve dünyada herhangi bir ülkede eğitim vermedik ve verilmeyecek de. Bu bizim işimiz değil çünkü. Biz sadece danışmanlık ve proje firmasıyız. Projeyi hazırlarız, 'Bunu buradan alacaksınız, bunun kullanımı bu şekilde oluyor, atış alanlarını böyle, eğitim alanlarınız şu şekilde kurun' deriz.Libya’da biz herhangi bir hizmet vermiyoruz. Bizden teklif istediler ama biz hizmet vermedik. Sudan’dan teklif istediler ve orada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Verdiğimiz hizmet şu, oradaki silahlı kuvvetlere askeri tesisler inşaatı yapılması için bir proje hazırladık. Onu da bir inşaat firmasıyla birlikte danışmanlık hizmeti vererek yaptık. Cesaret parkuru dediğimiz, atlama, zıplamayla ilgili bir sportif faaliyet alanı yapıldı. Biz başka hiçbir ülkede eğitim, hizmet vermedik. Keşke verebilsek ama…Keşke milyon dolarlar kazansaydık da biz de bu ekonomik krizde zor durumda olmasaydık.Bizim Adaleti Savunanlar Derneğimiz diye bir derneğimiz var. Subay ve astsubaylardan oluşan bu derneğin de bin, bin 500 tane üyesi var. İlan ettik, gelin ortak olun dedik. Türkiye’de hiçbir faaliyet alanı ve hizmeti yok bu şirketin. Beylikdüzü’ndeki ofisin dışında da hiçbir ofisi yok. Ofisimizde çalışan ekip ise yönetim kurulu başkanı ve sekretaryasından oluşuyor. Başka çalışanımız yok.Ben yönetim kurulu üyesiyim. Beni arayan olmadı, başkanı arayan olmadı, Adnan paşayı (Tanrıverdi) arayan olmadı… Başkan (Kılıçdaroğlu) bizi arasa, biz ‘Baş tacısınız’ deriz. Alırız içeriye kahve ısmarlarız… Arasalar ilk önce ben giderim.10 yıldır bir kişi bir belge göstermedi. Bizim kapımız yargıya, emniyete ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara açık…Hayır, hiçbir soruşturma açılmadı. 10 yıldır yazılıyor çiziliyor, biz de dava açıp hepsinden tazminat alıyoruz. Biz yerli, milli ve vatanseverlerden oluşan bir ekibiz ve ticaret yapıyoruz.Her Türk vatandaşı gibi bizim 3-5 tane çalışan vatandaşımız çıkıp sokaklarda münferiden ülkesini savunmuştur. Yani herhangi bir organizasyon yok.