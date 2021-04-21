Sadece tabela değişikliğinin vatandaşa maliyeti bile milyonları bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 10 Temmuz 2017’de kurulan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeniden ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ise Vedat Bilgin atandı.





Üç yılda bir merkez teşkilatı ve 81 ildeki teşkilatları tamamen değiştirilen iki bakanlık için bütçeden yine milyonlarca lira harcanacak.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tabela yönetmeliğine göre bina dışına asılacak tabelaların 3 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde olması gerekiyor. Bu evsafta cephe tabelanın metrekare fiyatı ortalama 650 TL. Bir tabelayı indirip yerine yenisini asmanın asgari maliyeti Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 2 bin 301 TL.









BAKANLIĞIN ÖNÜNDEKİ TABELA EN AZ 57 BİN 525 TL’YE İNDİRİLECEK





İkiye bölünen bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde müdürlüklerin cephe tabelalarını değiştirmek için en az 186 bin 381 TL harcayacak. Bakanlığın Ankara’daki binalarından sadece birinin tabelası 57 bin 525 TL’ye değiştirilecek. Sadece bakanlığın bir binası ve 81 il müdürlüğünde tabelalar için 243 bin 906 TL ödenecek.





Bir o kadar tutar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kasasından çıkacak. İki bakanlığın en mütevazı tabela değişikliği bütçesi toplam 500 bin lirayı bulacak. Ancak değişiklik tabelalarla sınırlı değil.





YENİ BAKAN, BAKAN YARDIMCISI, GENEL MÜDÜR, DANIŞMANLAR DERKEN…





Görselli dikey (Totem) ışıklı tabelalara kadar farklı evsaftaki tabelalar dahil edildiğinde tabela faturasının 20 milyon lirayı bulabileceği belirtiliyor.





Bakan sayısı 16’dan 17’ye çıkarken, en az iki bakan yardımcısı, yeni kurulan genel müdürlükler ve daire başkanlıkları ile danışman kadrolarının getireceği ilave yük dahil edildiğinde vatandaşın cebinden çıkacak para 100 milyon lirayı bulacak.





2018 yılı temmuz ayında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın teşkilatlanması için harcanan paraların tamamı çöpe gitmiş olacak.













BAYRAKTAN KARTVİZİTE HER MATERYAL İÇİN YENİ İHALE





İkiye bölünen bakanlıklarda tabelaların haricinde poster ve billboardlar, masa bayrağı, telalı bayrak, kırlangıç bayrak, bakanlık görevlileri için kartvizit ve antetli kâğıtlar da sil baştan hazırlanacak. Hem tasarım hem de imalat için ayrı ayrı ihaleler düzenlenecek.





Her iki bakanlıkta unvan değişikliği sebebiyle yenilenecek bazı materyaller şunlar: Devam kâğıdı, faks kâğıdı, tükenmez kalemler, sert kapaklı defter, bloknot, küp bloknot, klasör etiketi, cepli dosya, diplomat zarf, torba zarf, saman kâğıdı zarf, karton çanta, not kartı, flaş bellek, tebrik ve bayram kartı, isimlik ve zarfı, plaket, kupa, madalya, teşekkürname, katılım belgesi, davetiye, etkinlik bayrağı, personel kartları, otopark panoları.