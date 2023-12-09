Samanyolu Haber /Politika / Saffet Sancaklı istifa etti /09 Aralık 2023 22:11

Saffet Sancaklı istifa etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

MHP’de istifası istenen Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından parti üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Sancaklı, şunları yazdı:

“Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.”

Sancaklı'nın istifasıyla MHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı 49'a indi.

NE OLMUŞTU?

Sancaklı'nın "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" dediği iddia edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konu hakkında "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" demişti.

Sancaklı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri kullanmadığını, bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.

En son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.
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