Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı devirdi! Kanarya liderliği bırakmadı...

İkinci yarıda baskını arttıran Fenerbahçe aradığı golü penaltıdan buldu.





Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı ve averajla liderliğini korudu.Yeni yönetim ile ilk derbi maçına çıkan ve beyaz bir sayfa açmak isteyen Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında istediğini alamadı. Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti ve averajla liderlik koltuğunu averajla geri aldı. Beşiktaş 26 puanda kaldı.Ligde Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki dev derbide rakibini 3-1'le geçerek arzuladığı 3 puanı almayı başardı.Maçın henüz başında Dzeko'nun golüyle öne geçen sarı lacivertlilere Beşiktaş 24'te Chamberlain'in penaltı golüyle karşılık verdi.63'te kazanılan penaltıda Dusan Tadic'in golü ile maçta tekrar öne geçen Fenerbahçe dizginleri eline aldı.90+2'de penaltı kazanan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in kullandığı atığı Mert Günok kurtarmayı başardı.90+5'te Szymanski ile bir gol daha bulan sarı lacivertliler maçın skorunu belirledi: 3-1.Derbide 10. dakikada Fenerbahçe Edin Dzeko'nun golü ile maçta öne geçti.Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic, Edin Dzeko arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Edin Dzeko, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.21. dakikada Fenerbahçe'de stoper Samet Akaydin'ın, Cenk Tosun'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.24. dakikada Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain, yaptığı vuruşla kaleci Dominik Livakovic'in sağından meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı.İlk yarı iki takımın da attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle geçildi.İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Fenerbahçe penaltı kazandı. Eric Bailly'nin, Sebastian Szymanski'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.63'te Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golü ile maçta tekrar öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşla kaleci Mert Günok ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş'ta 75. dakikada yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart çıkarttı. VAR incelemesinin ardından kararını değiştiren Karaoğlan Bingöl'e sarı kart gösterdi.90+2'de penaltı kazanan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in kullandığı atığı Mert Günok kurtarmayı başardı.90+6'da Szymanski maçın skorunu 3-1'e getirdi ve derbiye son noktayı koydu.Puanını 40'a çıkaran Fenerbahçe averajla liderliği aldı, Beşiktaş 26 puanla 4. sırada kaldı.Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi. Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Eric Bailly, 4 maç sonra forma giydi. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakada görev yapamayan Fildişi Sahilli stoper, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı. Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.Beşiktaş Kulübü, derbi maçtan önce eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti.Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşadı.Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verdi.Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.