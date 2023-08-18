Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı

Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kızamık aşısı 7 yaşında yapılıyordu. CovId-19 dönemi erkene çekildi. Veliler de ‘Bu okul aşısıydı niye şimdi yapılıyor’ diyorlar. Toplumdaki bilgisizliğin aşılması lazım” dedi. Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirici bir açıklama yapılmadığının altını çizen Kırımlı, “Asıl problem Sağlık Bakanlığı’nın üç aydır talep etmemize rağmen halka aşı çağrısı yapmaması. Hâlâ tereddütü olan insanlar var. Bakanlık aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütmeli” ifadelerini kullandı.