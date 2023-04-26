Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı; Programları iptal edildi /26 Nisan 2023 12:10

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı; Programları iptal edildi

Dün canlı yayın programında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü programlarının iptal olduğunu açıkladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınında soruları yanıtlarken bir rahatsızlık yaşamış ve programa ara verilmişti.

Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, doktorların tavsiyesiyle bugün istirahat edeceğini söyledi.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.                                                                  

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. 

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. 

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. 

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."


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