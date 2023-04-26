'Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi görüşüldü'

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA



Moskova’da Rusya, Suriye, Türkiye ve İran Savunma Bakanları ve İstihbarat başkanlarının katıldığı 4’lü zirvede TSK’nın Suriye’den çekilmesi görüşüldü.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğu vurgulandı ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılmasında mutabık kalındı.





Rusya, görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıkladı.





Görüşmeye, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları katıldı.





Suriye topraklarında terör tehditlerinin tüm tezahürlerine karşı koyma, aşırıcı gruplarla mücadele konuları üzerinde özellikle durulduğunu kaydeden bakanlık, "Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit etti" ifadelerini kullandı.





Bakanların bu formattaki diyaloğun yapıcı bir niteliğe sahip olduğunun altını özellikle çizdiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de istikrarın artırılması için bu formattaki görüşmelerin sürmesi gerektiğinin dile getirildiğini kaydetti.





Görüşmenin içeriğine ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk askerlerinin Suriye'den ayrılması konusunun görüşüldüğü belirtildi.