Şahin Güzey imzalı 'seçim itirafları' gündem oldu

SEÇİMDE ELEKTRİKLER KESİLİRSE





ŞAHİN GÜZEY İMZALI YSK İTİRAFLARI





Sosyal medyada elden ele yayılan ve Şahin Güzey imzası barındıran YSK ile ilgili birtakım iddialar gündem oldu. YSK'da çalışan bir mühendis olduğu iddia edilen Şahin Güzey hakkında gerçeği CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel anlattı.Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a konuşan Adıgüzel, "YSK’de çalıştığı iddia edilen bu kişiyi biz araştırdık. Böyle bir kişi YSK’de hiç çalışmamış, hatta böyle bir kişinin gerçekte var olduğundan da şüpheliyiz." dedi.Adıgüzel, "biz böyle bir kişi yok deyip de söz konusu iddiaları göz ardı etmedik, araştırdık. İlk etapta bu iddiaların asılsız olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu anlamak için seçim sistemini, seçimlerin işleyişini bilmek yeterli. YSK’nin sisteminde yer alan sonuçlar ile sandık başında tutulan ve görevli parti müşahitlerince imzalanan tutanaklar örtüşmeyeceği için olabilecek bir hile girişiminin tespit edilmesi çok kolay." ifadeleriyle olayın gerçek olmadığının altını çizdi.Adıgüzel, söz konusu metnin doğru olmadığının geçmişte paylaşıldığını söyleyerek "Geçmişte de doğru olmadığı, neden doğru olmayacağı açıklanmış bu metnin seçim öncesinde dolaşıma sokulması seçmenler üzerinde bir karamsarlık ve umutsuzluk yaratma amaçlı açık bir manipülasyondur zaten. Ama sizin de değindiğiniz, var olmayan bir YSK çalışanına atfedilen açıklamada yer aldığı gibi bir dijital manipülasyonun yapılması az önce açıkladığım üzere, mümkün değil. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Ancak başka manipülatif yöntemler denenebileceği yönünde şüphelerimizi de hep canlı tutuyoruz ve her tür olasılığa karşı tedbirlerimizi alıp çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve özenle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Kendisini bir mühendis olarak tanıtan Şahin Güzey isimli şahsın yazdıkları şöyle:BTK'da 11 yıl, 4 yıl Tübitak'ta ve devletimizin bir çok alanında yazılım ve programlama ihtiyacını gidermiş biri olarak ve son olarak YSK"nın seçim yazılımı üzerine çalışma yapmış bir sistem mühendisi olarak söylüyorum, çok ciddi bir kumpas var.Saat 18:00 ile 20:45 arası YSK'da bir sürü dalga, dümen, tezgah döndü ve bizi tehdit ettiler. YSK'da çalışan üst memurlar bir bokun içine battıklarını söyleniyorlardı ve bunu bir grup veri merkezindeki yazılımcı ile tehditle, zorbalıkla AA ile birlikte koordinasyonlu ve sistematik şekilde manipule ederek ''Votescrolling'' oy kaydırma işlemi yaptılar.Bu işlem 16 Nisan 2017 akşamı, saat 20:00 ila 20:50 arasında oldu. Televizyonda fark edilmiş olmalı ki, 3.5 Milyon oy farkı 20 dakika içerisinde 1.2 Milyona düştü, bu dakikalarda benim Server Management ile bağlantım kesildi. CHP ve diğer partilerinde YSK Seçim Programında bilerek kesinti yaşandı. Çünkü Fake column'lar row edildi. (sahte Değer), aradaki fark kapatılmaya çalışıldı. Yazılımcılarlar programa ve veri tabanına manuel edit işlemine başladılar matematiksel olarak her şeyi elle değiştirdiler. Aslında bu tezgah haftalar belki de aylar öncesinden hazırlanmıştı, provalar yapılmıştı bile.Size; rahat ve fazlayla "HAYIR" oyunun geldiğini söyleyebilirim. çünkü system Administrative alanındayım ben. Ve oylar Server Database insert aksını takip ediyordum ve sql sorgusu gönderildiği vakit Hayır'ın %9'dan fazla farkla önde olduğunu da söyleyebilirim. Savcıların güçlü uzmanlarla YSK'da sistem loglarına 20:00 ile 20:45 arası baktırması her şeyi çözecektir. Yazdıklarımda yazılımsal bazı terimler var. Yazılımla ilgilenenler zaten anlayacaklardır ne demek istediğimi.Hosçakalın.