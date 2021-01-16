Şaka değil, gerçek!

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde açık olan çiğ köfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi.





Polis memurlarının 3 bin 150 TL para cezasının makbuzunu doldurduğu esnada müşterisini tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda." dedi.







Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.





Ekipler adrese geldiklerinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiğ köfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.





Baskın sırasında müşterilerin tıraş olmak için sıra beklediği görüldü. İçeride bulunan müşterilerle berbere 3 bin 469'ar lira ceza kesildi. 2 işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.