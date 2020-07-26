Samanyolu Haber /Gündem / Salgın tarihinde ilk: Kuzey Kore, ilk kez Koronavirüs vakası açıkladı /26 Temmuz 2020 09:38

Salgın tarihinde ilk: Kuzey Kore, ilk kez Koronavirüs vakası açıkladı

Kuzey Kore'de ilk defa açıklanan Covid 19 sebebiyle olağanüstü hâl ilan edildi.

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Aylardır ülkede vaka tespit edilmediğini belirten Kuzey Kore, ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası şüphesini doğruladı. Ülkedeki şüpheli vaka nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. 

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, yasa dışı yollarla Kaesong şehri üzerinden ülkeye giriş yapan bir kişiden bulaşan hastalık dolayısıyla Kim Jong-un acil bir toplantı düzenledi. 3 yıl önce Güney Kore’ye kaçan kişinin 19 Temmuz’da ülkeye giriş yaptığını açıklayan yetkililer, bu kişinin karantina altına alındığını duyurdu.

Kim Jong-un kararıyla toplanan Kuzey Kore kurmayları, “belirli bölgede” OHAL ilan etme kararı aldı. Vakanın görüldüğü bölge katı önlemlerle karantinaya alındı.

Kuzey Kore'de Koronavirüs salgınının yayılmasının ülkede yoksullukla mücadele eden çok fazla bölge olması nedeniyle tehlikeli olduğu düşünülüyor. 
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