Samanyolu Haber /Gündem / Salih Gergerlioğlu’dan AYM’ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu öncelikle ele alın /20 Nisan 2021 13:05

Salih Gergerlioğlu’dan AYM’ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu öncelikle ele alın

Bir haberi retweet etmesinden dolayı Yargıtay’daki cezası onandığı için hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülüp Sincan Cezaevi’ne gönderilen insan hakları savunucu ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için oğlu Salih Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) çağrıda bulundu.

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Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Anayasa Mahkemesi’nden, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu, önemi ve aciliyetine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak ele alıp karar vermesini bir yurttaş olarak talep ederim.” ifadesini kullandı.


Anayasa Mahkemesi içtüzüğü’nün 68. maddesi şöyle:

”Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak Mahkeme, başvuruların konuları itibarıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması yapabilir.”
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