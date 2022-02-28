Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Çiller, Ağar ve 'çocuk tacizcisi eski vekil' çıkışı

AKP MKYK Üyesi Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘”Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir” ifadelerini kullandı.















Tayyar’ın raf ömrü dolmuş eski başbakandan kastının Tansu Çiller, 367 aktörü eski bakandan kastının Mehmet Ağar olduğu anlaşılırken “çocuk tacizcisi eski vekil” göndermesinde kimi kastettiği anlaşılamadı.









