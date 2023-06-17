Şampiyonluk maçı sonrası olaylar çıktı

Sözcü'den aktarılan habere göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 83-74 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.



Hakemler Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin başında taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle salonda anons yaptırdı. Son ana kadar başa baş geçen karşılaşmanın ardından ise salonda olaylar çıktı.



Vasilije Micic’in üçlüğüyle son 1 dakika 30 saniye kala 77-74 öne geçen Anadolu Efes, Amath M’Baye’nin de son saniye smacıyla sahadan 83-74 galip ayrılarak tarihinin 16. şampiyonluğuna ulaştı.



Maçın sona ermesinin ardından ev sahibi taraftarlar sahaya yabancı madde atarken Anadolu Efes’in eski Pınar Karşıyakalı oyuncusu Amath M’Baye’ye tepki gösterdi. Ev sahibi taraftarlar kendi oyuncularını ise tezahüratlarda bulundular.