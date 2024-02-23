Samsunspor, Karadeniz derbisinde Rizespor'u rahat geçti: 3-0

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında perde Karadeniz derbisiyle açıldı. Samsumspor ile Çaykur Rizespor kozlarını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda paylaştı. Mücadeleyi iç sahada iyi sonuçlar alan Samsunspor 3-0 kazandı.



Samsunspor 12. dakikada kornerden gelen topu önünde bula Van Drongelen ile 1-0 öne geçti. 54'te Holse skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 77. dakikada Mouandilmadji'nin Tarık'ın müdahalesiyle yerde kalmasına hakem 'Penaltı' dedi.



78. dakikada Ntcham şık bir vuruşla penaltıdan maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.



Ligde 2 maçtır kaybeden ve 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Çaykur Rizespor, Samsun'dan da eli boş dönerek kötü gidişe 'dur' diyemedi.



Bu sonucun ardından Samsunspor 33 puan ve maç fazlasıyla 10. sıraya çıktı. 36 puanda kalan Çaykur Rizespor da maç fazlasıyla 6. sırada yer alıyor.



Ligin 28. haftasında Samsunspor, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor da sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.



28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.



45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.



54. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Holse, plase bir vuruşla topu kaleci Tarık Çetin'in yanından filelere gönderdi: 2-0.



62. dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı korneri Hojer kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Seyfettin Anıl Yaşar'ın arka direğe indirdiği topa Mocsi dokundu. Meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.



77. dakikada Samsunspor, penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Ntcham'ın pasında altıpas içinde Moundilmadji, topa kafayla dokunduğu pozisyonda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.



Stat: Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser (Dk. 80 Osman Çelik), Moundilmadji (Dk. 80 Ercan Kara), Ntcham, Tait (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru (Dk. 84 Haluk Mustafa Tan), Holse, Soner Gönül, Benito Raman (Dk. 60 Muja), Satka



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi (Dk. 81 Aliqulov), Hojer (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Varesanovic (Dk. 61 Gustavo), Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin (Dk. 81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 46 Gaich), Minchev



Goller: Dk. 12 Van Drongelen, Dk. 54 Holse, Dk. 77 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor), Dk. 88 Gustavo (Çaykur Rizespor)