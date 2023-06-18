Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Süvari Öztürk'e yılın barış ödülü /18 Haziran 2023 15:55

Sanatçı Süvari Öztürk'e yılın barış ödülü

Sanatçı Süvari Öztürk'e Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamasında yılın barış ödülü verildi

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Belçika'da faliyet gösteren Voice of Art derneği bu yıl da geleneksel Anadolu Rock festivalini gerçekleştirdi. Cem Karaca ve Barış Manço gibi isimlerin anıldığı ve bu nedenle de adı 'Barış İle Cem Olalım' olan müzik festivali bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı kutlaması kapsamında daha büyük bir organizasyonla misafirlerini ağırladı. 

Festivalde bu yıl KDR Charbonage rock müzik grubu, Ercan Aydın ve Süvari Öztürk ve canlı orkestrası sahne aldı ve katılımcılara benzersiz bir müzik akşamı yaşatıldı. 

Her yıl bir sanatçıya verilen barış ödülüne bu yıl Süvari Öztürk layık görüldü. 

Sanatçının 2022 yılında yayınladığı ENKAZ albümünün ikinci eseri olan 'Derdim İnsandır Benim' akşama damga vuran şarkı oldu ve ödül şu sözlerle takdim edildi: "Bildiğiniz üzere her yıl barış ödülünü duruşu ve tavrıyla barışı, adaleti ve insanlık onurunu önceleyen isimlere takdim etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da; Şarkılarında toplumcu ve gerçekçi sanat anlayışından asla ödün vermeyen; “Bir kalıba sığmam asla, derdim insandır benim” diyerek eserlerinin merkezine insanlık onuru, adalet duygusu, özgürlük ve barış değerlerini koyan; Bunu yaparken, yaşanan olumsuzluklara, ırkçılığa, özellikle de çocuk hakları ihlallerine dikkatleri çeken; 

Derdi insan ve insanca yaşamak olanları omuz omuza yürümeye davet eden; Ve Bizleri kırmayarak buralara kadar gelen çok değerli müzisyen Süvari Öztürk’ü ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz



'Derdim İnsandır Benim'
Bir yanım alev alev yas tutar Madımak'ta
Bir yanım yavrum Berkin ile taşa tutuldu
Bir yanım var masumlarla sürgün adımlamakta
Bir yanım bin bebekle zındanda avutuldu
Dinim sevgi, rengim aşk, dilim vicdandır benim
Bir kalıba sığmam asla, derdim insandır benim
Madımak'ın ateşiydi sıçrayan Başbağlar'a
Eren'imi vuran eldi, kıyan Ahmet Burhan'a
Bir yanım var ağlar durur her bir dökülen kana
Tüm benliğim barış ister, yetti artık canıma
Dinim sevgi, rengim aşk, dilim vicdandır benim
Bir kalıba sığmam asla, derdim insandır benim
Söz-Müzik: Süvari Öztürk
Şarkının linki: https://youtu.be/kIkjEUOLug
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