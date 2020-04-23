Şanlıurfa'da çekirge istilası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı.

İlçe kırsalındaki Ortaköy, Güldoruğu ve Beşmayacı mahallelerinde, geçmiş yıllarda görülen çekirgeler yeniden ortaya çıktı. Binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama yaparak önlem almaya çalışıyor.

İlaçlama yapan çiftçilerden Mehmet Aycan, çekirgelerin geçen yıl da bölgede görüldüğünü belirtti.





Ekili alanlarını korumak istediklerini dile getiren Aycan, şu ifadelere yer verdi:





"İlçe Tarım Müdürlüğünden aldığım sırt pompasıyla 30 ila 40 kişi ilaçlama yapıyoruz. Bazen belediye personelleri gelip yardımcı oluyor, bazen de köylüler olarak kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Köylülerle hallolabilecek bir iş değil bu. Çekirgeler nisan ayında ortaya çıkıyor ve eylül ayına kadar ekili alanların ve hayvanların otlayabileceği bütün alanlara zarar veriyorlar. Biz uçakla buranın ilaçlanmasını istiyoruz, köylünün yapabileceği bir şey değil bu."



