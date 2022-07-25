Samanyolu Haber /Gündem / Saray paraya sıkıştı:AKP Arazi satışını hızlandırdı /25 Temmuz 2022 08:51

Saray paraya sıkıştı:AKP Arazi satışını hızlandırdı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, AKP'nin arazi yağmasını gündeme getirdi. Devlete ait yüzlerce fabrikanın ve işletmenin 20 yılda 63 milyar dolara satıldığını belirten Karabat, "Para bitti, arazi yağması başladı" dedi.

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CHP'li Özgür Karabat, Başakşehir Belediyesi'nin Olimpiyat Stadı çevresinde arazileri kamulaştırmaya çalıştığını belirterek, "Paraya sıkışan AKP, arazi satışını hızlandırdı" değerlendirmesini yaptı.

Devlete ait yüzlerce fabrikanın ve işletmenin 20 yılda 63 milyar dolara satıldığını belirten Karabat paylaşımında, "AKP, sıfırı tüketince umudunu Körfez’in dolarlarına bağladı. Ancak ne gelen var ne de giden! Ve şimdi AKP öyle bir organize yağma başlattı ki! Anlatalım" ifadelerine yer verdi.

Karabat, "Paraya sıkışan AKP, arazi satışını hızlandırdı. Arazi yağmaları çok geniş ancak burada AKP’li Başakşehir Belediyesi’ni ele alalım. Bu belediye 1 milyar lirayı bulan borca batmış durumda. Son yıllarda sürekli arsa satıyor ancak açığı kapatmaya yetmiyor. Başakşehir Belediyesi’nin hedefinde yıllardır Olimpiyat Stadı’nın çevresindeki araziler var. Toplam 520 bin metrekarelik 1.700 tapulu arsayı belediye, bakanlıkları da arkasına alarak ele geçirmeye çalışıyor" diye yazdı.

Karabat şunları kaydetti:

"İşte organizasyon tam da burada başlıyor. Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buranın kamulaştırılması için üçlü protokol yaptı. İmar izni olmayan bu arsaları belediye düşük fiyattan alacak, sonra imarlı hale getirip voleyi vurmak istiyor.

Burada belediye arsa sahipleri ile uzlaşmak yerine piyasa fiyatının çok altında kamulaştırma yapmak istedi. Doğal olarak davalık oldular. Mahkemede bilirkişiler nedense “hep birlikte” piyasanın çok altında fiyat biçtiler.

Bilirkişilerin desteğine rağmen Başakşehir Belediyesi buradaki arsaları 2017 yılında alamadı. Çünkü paralar suyunu çekmişti. “Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapamıyoruz” diyerek kamulaştırmadan vazgeçtiler.

Aradan geçen sürede arsa sahiplerine baskılar devam etti. Bir belediye düşünün, tapulu arsa sahibini yıldırmak için elinden geleni yapıyor. Bazı arsa sahipleri bunlara dayanamayarak yok pahasına tapularını devretti. Son 1 yıldır Başakşehir Belediyesi yine arsa sahiplerinin ellerindeki tapuları almak istiyor. Bu sefer bahane de hazır: Spor amaçlı tesis yapacaklarmış! Duy da inanma... Olimpiyat Stadı’nda rüzgâr nedeniyle futbol oynanamadığını hatırlatırım.

Stadın etrafında ayrıca Hazine arazileri mevcut. Buyurun onlara spor tesisi yapın. Ama Başakşehir Belediyesi ne yapıyor? Vatandaşın arsalarını metrekare başına 3-4 bin liraya kamulaştırmak istiyor. İmar alınsa burada metrekare fiyatı 15-20 bin TL olacak!

Bir devlet vatandaşının nasıl zarar etmesini isteyebilir, inanılır gibi değil. Üstelik vatandaşlar zarar ettirilip onların üzerinden rant yaratacak kadar açgözlü olmak anca AKP’ye yakışır. Şu konu da benzer...

Kamuya ait kamplar, konaklama tesisleri özelleştirme kapsamına alındı. Cumhuriyet’in yurttaşına hediye ettiği deniz kenarı cennet araziler, AKP tarafından gasp edilip, lüks otel yapılması için sermaye sahiplerine devredilecek. Yani AKP diyor ki, dar ve orta gelirli halk bu ülkenin doğa harikalarından faydalanmasın. Sadece parası olanlar gitsin Ege’nin, Akdeniz’in keyfini çıkarsın. Boşuna demiyoruz organize yağma diye...
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