Saray paraya sıkıştı:AKP Arazi satışını hızlandırdı

CHP'li Özgür Karabat, Başakşehir Belediyesi'nin Olimpiyat Stadı çevresinde arazileri kamulaştırmaya çalıştığını belirterek, "Paraya sıkışan AKP, arazi satışını hızlandırdı" değerlendirmesini yaptı.





Devlete ait yüzlerce fabrikanın ve işletmenin 20 yılda 63 milyar dolara satıldığını belirten Karabat paylaşımında, "AKP, sıfırı tüketince umudunu Körfez’in dolarlarına bağladı. Ancak ne gelen var ne de giden! Ve şimdi AKP öyle bir organize yağma başlattı ki! Anlatalım" ifadelerine yer verdi.





Karabat, "Paraya sıkışan AKP, arazi satışını hızlandırdı. Arazi yağmaları çok geniş ancak burada AKP’li Başakşehir Belediyesi’ni ele alalım. Bu belediye 1 milyar lirayı bulan borca batmış durumda. Son yıllarda sürekli arsa satıyor ancak açığı kapatmaya yetmiyor. Başakşehir Belediyesi’nin hedefinde yıllardır Olimpiyat Stadı’nın çevresindeki araziler var. Toplam 520 bin metrekarelik 1.700 tapulu arsayı belediye, bakanlıkları da arkasına alarak ele geçirmeye çalışıyor" diye yazdı.



