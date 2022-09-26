Saray yargısı Bylock konusunda kendi iddiasını çürüttü

Bylock'un uygulama mağazalarında bulunmadığı, flash belleklerle yüklendiğini iddia eden saray yargısı bu iddiasını Bylock’un lisans sahibi David Keynes’in beraat gerekçesinde çürüttü. Gerekçede Bylock'un Google/Apple markette bulunduğu bilgisi yer aldı.



AİHM’in ‘tek başına delil sayılamaz’ kararı sonrası yeni delil üretmek için Türkiye’ye getirilen ve kendi rızası ile teslim olduğu öne sürülen Bylock lisans sahibi David Keynes’in beraat gerekçesi açıklandı. Gerekçede Bylock’un Google ve Apple’nin uygulama mağazalarında bulunduğu bilgisi de yer aldı.





GOOGLE MARKET VE APPLE MARKET’E YÜKLENDİ

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında “… Örgüt içi yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma olan ByLock’un alan adının kiralandığı, sanığın Google Market ve Apple Market’e yüklenmesi amacıyla kimliğini, kredi kartı ile mail bilgilerini kullandırdığı anlaşılmıştır” denildi.





BİNLERCE GEREKÇELİ KARARDA FLASH BELLEK İDDİASI VAR

David Keynes’in beraat gerekçesi ile paylaşım yapan Avukat Levent Mazılıgüney, binlerce gerekçeli kararda Bylock’un flash belleklerle yüklendiğinin iddia edildiğini hatırlatarak şu paylaşımları yaptı:





1-Gerekçeli karardan: “ByLock’un alan adının kiralandığı, sanığın Google Market ve Apple Market’e yüklenmesi amacıyla kimliğini, kredi kartı ile mail bilgilerini kullandırdığı anlaşılmıştır.”

David Keynes hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı:





-Pardon ama kullanıcı iddiasıyla yürütülen yargılamaların binlerce gerekçeli kararında uygulama mağazalarında bulunmadığı ve flash bellek vb. kullanılarak örgüt üyelerince yüklendiği, üye olmayanın yükleyemediğini yazan kim? Google/Apple Markette olanı herkes kullanamaz mı?Google/Apple marketlerde olan bir uygulama nasıl münhasır olabilir? Münhasırlık iddiasını nasıl hala devam ettirebiliyor mahkemelerimiz? Bu konudaki uzman görüşünü tekrar paylaşıyorum.





“17 Aralık 2020’de çıkarılan yakalama kararına istinaden yakalandığı ve tutuklandığı”

Neden bu kadar acele ettiniz? Darbe girişiminin sabahında kullanıcı iddiası olanlara gözaltı ve tutuklama yapıldı. Lisans sahibine yakalama 3,5 sene sonra mı akla geldi?



