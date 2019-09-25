Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan Ali Ağaoğlu'nu kurtarma operasyonu /25 Eylül 2019 09:27

Saray'dan Ali Ağaoğlu'nu kurtarma operasyonu

Varlık Fonu'ndan tepki çekecek adım! Ali Ağaoğlu büyük bedelle arsa satmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı 'Varlık Fonu' idaresi işadamı Ali Ağaoğlu'ndan büyük bedelle arsa aldığı iddia edildi.

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İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Ataşehir Finans Merkezi’ndeki yeri 'Varlık Fonu' tarafından 1 milyar 400 milyon TL’ye alındığı iddia edildi.

Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden geçtiği bir dönemde böyle bir arsa alımı yapılması büyük bir skandala neden olacağı belirtiliyor.

TANK-PALET FABRİKASI İÇİN 50 MİLYON DOLAR BULUNAMAMIŞTI!

Özellikle Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın 50 milyon dolarlık modernizasyonundan ötürü satılmasının gündemde olduğu bir dönem 1 milyar 400 milyon TL'lik arsa alımı tepkilere yol açabileceği düşünülüyor.

Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan işçi ve memurlara uygun zam oranı vermeyen Adalet ve Kalkınma Partis (AKP) hükümetinin bu türden bir arsa alımı uyguladığı ekonomi politikasının yanlışlığını ortaya koyduğu ifade ediliyor.

LÜKS HARCAMA REKORTMENİ

Varlık Fonu'na arsa sattığı iddia edilen müteahhit işadamı Ali Ağaoğlu ise lüks harcamaları ve zaman zaman söylediği skandal sözlerle toplumda tepki toplayan birisi olarak biliniyor.
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