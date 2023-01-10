Söz konusu fotoğraf karesinin birileri tarafından Saray'a, Erdoğan'ın masasına konulunca Saray'ın karıştığını belirten Küçükkaya, "Düşünsenize sözcünüz izlenmiş, avukatınız izlenmiş ve üçüncü sırtı dönük kişi için ise "hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma bulunan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz olduğu” iddiası var!" ifadesini kullandı.















TAKİP ETTİREN SOYLU MU?

Erdoğan'ın sırayla isimleri çağırıp, "fotoğrafı" gösterdiğini aktaran Küçükkaya, "Takip edilen isimler kızgın... Önlerine konulan bu fotoğrafa karşılık 'kendilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun takip ettirdiği' iddiasını ortaya atıyorlar. Kavga, tartışma büyüyor!" aktarımında bulundu.





Sırtı dönük kişinin Süleyman Tiryakioğlu olduğu iddiasının da bulunduğunu belirten Küçükkaya, bu ismin oteldeki buluşmayı kabul ettiğini aktardı, "Yanlarında fotoğraf karesine alınmayan dördüncü bir kişi bulunduğunu, o kişinin ise Libya Merkez Bankası Başkanı olduğunu aktarıyorlar" diye ekledi.





SOYLU YALANLADI AMA KİMSE İNANMADI

Erdoğan'ın Soylu'yla da görüştüğünü, Soylu'nun "takip ettirdi" iddiasını reddettiğini ifade eden Küçükkaya, İnal ve Kalın'ın Soylu'ya inanmadığına işaret etti.





Yazı şu ifadelerle sonlandı:







"Evet... Birisi Erdoğan'ın bakanı, birisi Erdoğan'ın sözcüsü... Fotoğraf rafa kaldırılıyor, Saray'daki bu gizli kavga sümenaltı ediliyor.





Şimdi diyeceksiniz ki, "Velev ki fotoğraftaki kişi şu an ABD'de yargılanan SBK olsun. SBK'nın devletin üst düzey isimlerinden milletvekillerine, gazetecilerden tanınmış isimlere kadar herkesle fotoğrafı, dostluğu, para ilişkisi var. Bu tablo Türkiye demokrasisine, şartlarına göre normal..."





O zaman biz asıl soruyu soralım...





Sahi!..





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü İbrahim Kalın'ı kim izlettirdi? Takip emrini kimler verdi?"