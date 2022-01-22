Samanyolu Haber /Dünya / Sarkozy'nin İçişleri Bakanı bir hapis cezası daha aldı /22 Ocak 2022 13:31

Sarkozy'nin İçişleri Bakanı bir hapis cezası daha aldı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin içişleri bakanı ve 2007'deki seçim kampanyasını yürüten Claude Gueant bir hapis cezasına daha çarptırıldı.

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Geçen aralıkta "adam kayırma"dan suçlu bulunan Gueant 1 yıl hapis cezasını çekmek üzere hapse girmişti.

Sarkozy'nin en güvendiği isimlerden ve danışmanı olan Gueant, eski cumhurbaşkanına yakın diğer dört isimle birlikte yaklaşık 7,5 milyon euroluk kamu fonunu kötüye kullanma gerekçesi ile çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırıldı. Paris'te görülen mahkemede eski İçişleri Bakanı dördü tecilli 12 ay hapis cezası aldı.

Gueant gibi Sarkozy için "şeffaflık ve rekabet kurallarına uyulmadan kamuoyu yoklamaları gerçekleştirmekle" suçlanan diğer isimlerden Sarkozy'nin eski danışmanı Patrick Buisson 150 bin euro para cezası ve iki yıl tecilli hapis cezası, eski cumhurbaşkanının kabine direktörü Emmanuelle Mignon 6 ay tecilli hapis cezası ve anket şirketinin direktörü ve Sarkozy'nin danışmanı Pierre Giacometti ise 70 bin euro para ve 6 ay tecilli hapis cezası aldı.

Suçlamaların doğrudan hedefinde bulunmayan Sarkozy ise mahkeme kararı olmadığı sürece tanıklık etmeyeceğini söylemişti.

Mahkeme kararı temyize taşınacak

Geçen sene eylül ayında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını yasa dışı yollardan finanse etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar diğer bir mahkemenin kendisini karardan 7 ay önce yolsuzluk gerekçesi ile hapis cezasına çarptırmasının ardından gelmişti.

2007'deki seçimlerde Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyasını finanse edebilmek için milyonlarca euroluk maddi yardım aldığı ileri sürülen 66 yaşındaki Sarkozy, son iki mahkeme kararını temyize taşımıştı.

77 yaşındaki Gueant ve diğer dört isim de mahkeme kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı. 2017'de bir yolsuzluk davasından yargılanan Gueant aralık ayında "adam kayırma" gerekçesi ile bir yılı tecilli iki yıl hapis cezasını çekmeye başlamıştı.
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