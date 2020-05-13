Sarsıcı tahmin!

SAMANYOLUHABER- 3 trilyon dolarlık milli geliri ile dünyanın en büyük 5'inci ekonomisi olan İngiltere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında krize girdi.





İngiltere ekonomisi salgına karşı alınan karantina kısıtlamalarının martın son haftasında başlamasına rağmen 2020 yılının mart ayında yüzde 5,8 daraldı. İlk üç aylık daralma ise yüzde 2.





Daralmanın sokağa çıkma yasakları ve diğer sınırlamaların en geniş şekliyle uygulandığı nisan-mayıs aylarını ihtiva eden 2'nci çeyrekte yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.





MERKEZ BANKASI'NDAN SARSICI TAHMİN!





Halihazırda durgunlukta olan İngiltere ekonomisi için Korona salgını krizi daha da derinleştirdi. İngiltere Merkez Bankası sarsıcı bir tahminde bulunarak yılın 2'nci çeyreğinde ekonominin yüzde 25 daralmasını beklendiğini kaydetti.





Yüzde 6 daralma hükümetin ekonomiyi yeniden açmak için küçük adımlar atarken karşılaştığı devasa zorlukların altını çiziyor. Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik adımı atması bekleniyor.





İngiltere'de Koronavirüs karantinası 23 Mart'ta başlamış, birinci çeyreğin yalnızca bir haftası kısıtlamalarından etkilenmişti. Yine de bu durum üç aylık bir dilimde yüzde 2 daralma kaydedilmesi için yeterli oldu.





NORMALLEŞME YOLUNDA İLK ADIM ATILDI





İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların bugün bir kısmı kaldırılarak, sosyal hayatta normalleşme yolunda ilk adım atıldı.





İngiltere'nin başşehri Londra, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor günlerini yaşıyor.





Normalleşmenin ilk safhasında insanlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uyulması ve 2 metre sosyal mesafe şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.





Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek.





PARK VE PLAJLAR AÇILDI





Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek. Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek.





Toplu taşıma araçlarından kaçınılması tavsiye edildiğinden bu gibi seyahatler ancak özel araçlarla yapılacak.





Evde çalışmaları mümkün olmayan inşaat veya fabrika işçileri gibi çalışanlar, iş yerlerinde güvenlik prosedürlerinin sağlanması şartıyla işbaşı yapabilecek.