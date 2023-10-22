Savaş yayılıyor mu?: İsrail, Gazze, Batı Şeria ve iki bölge ülkesini vurdu

Batı Şeria'daki göçmen kampındaki bir cami vurulurken, Gazze'de 55 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Lübnan'da 6 Hizbullah militanının öldürüldüğü açıklandı, Şam ve Halep havalimanlarının da ikinci kez vurulduğu duyuruldu.
Fransız Haber Ajansı (AFP) Hamas yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, İsrail ordusunun Gazze’ye dün geceki saldırısında en az 55 kişinin öldüğünü ve 30 evin tahrip olduğu duyurdu.
Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
Şam ve Halep havaalanları hizmet dışı
Suriye devlet medyası, İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu Şam ve Halep havaalanlarının hizmet dışı kaldığını duyurdu.
İsrail resmi haber ajansı SANA tarafından yayına konan haberde, Şam’a yönelik saldırıda bir havaalanı çalışanının öldüğü, başka birinin ise yaralandığı bildirildi.
Suriye Ulaştırma Bakanlığı ise Şam ve Halep’e yönelik uçuşların batıdaki Lazkiye Havaalanı’na yönlendirildiğini bildirdi.
İsrail, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yanan belirli aralıklarla bu ülkede Hizbullah hedeflerine ve havaalanlarına hava saldırısı düzenliyor.
Batı Şeria’da El Aksa cami vuruldu
İsrail savaş uçakları pazar günü erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'daki bir caminin altındaki yerleşkeyi vurdu. İsrail, buranın Filistinli militanlar tarafından saldırı düzenlemek için kullanıldığını iddia etti. Filistinli sağlık görevlileri, bu saldırıda en az bir kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ensar Camisi'nin altındaki yerleşkenin Hamas ve Filistinli İslami Cihad Örgütü’nün saldırıları için kullanıldığını iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, caminin altında bir tünel olduğunu ve tünelde Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu öne sürerek, savaş uçaklarının bu tüneli tahrip ettiğini açıkladı.
Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ordu ve Genel Güvenlik Servisi’nin (Şin Bet) ortak operasyonuyla hedef alınan Hamas ve İslami Cihad hücresinin, 14 Ekim’de güvenlik çitleri bölgesinde bulunan İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti.
Bu saldırı, Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana, Batı Şeria’da düzenlenen ikinci saldırı oldu.
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu ve İran destekli grubun en az altı militanını öldürdüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan sınırı boyunca en az dört farklı bölgede Hizbullah ile silahlı çatışma yaşandığını aktardı.
7 Ekim’den bu yana sınır boyu yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 7 İsrail askeri ve 19 Hizbullah militanı hayatını kaybetti.
Sınır boyunca yaşanan çatışmalar iki tarafta da yaşayan çok sayıda kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
ABD'den Orta Doğu'ya hava savunma takviyesi
Bu arada Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından bölgeye 2 uçak gemisi ve 2 bin asker gönderen ABD yönetimi, güçlerini hava savunma sistemleri ile takviye edeceğini duyurdu.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'İran ve vekil güçlerinin son zamanlarda tırmandırdığı gerilimde' İsrail'i desteklemek ve ABD'nin bölgedeki savunma duruşunu güçlendirmek için Orta Doğu'ya daha fazla askeri varlık göndereceğini söyledi.
Suriye'de bulunan ABD askerlerine yönelik saldırı girişimi haberlerinin ardından bölgeye THAAD ve ek Patriot hava savunma füze sistemi gönderileceği açıklandı.
Suriye'de konuşlu ABD birlikleri, geçen haftalarda da güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle bir Türk SİHA'sını düşürmüştü.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.