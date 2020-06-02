Savcı karşısında çark etti: Boş bulundum, yorgundum, tekrar böyle şeyler demem...

Ülke TV’deki programda “15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır, ailemiz 50 kişiyi götürür, bizim sitede 3-5 kişi var” diyen ve hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan’ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.





Noyan, Twitter'da arkasında durduğu sözlerde savcı karşısında çark etti.





İfadesinde söylediği sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim” dedi.





Geçen hafta İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Noyan, sözlerinin “yanlış anlaşıldığını, yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş sözler olduğunu” iddia etti. Havuz medyasına yansıyan ifadelerde Noyan, savcıya şunları söyledi:







“Televizyon programı 3 Mayıs 2020 gece yarısından önceki saatlerde başlamıştı. Sunucu Esra ile yapmış olduğumuz sohbetimiz yaklaşık 2.5 saat sürdü. Gecenin ilerleyen saatleri olması hasebiyle yorulmuştum. Sohbet sırasında kısaca ‘hain darbe girişimi ile ilgili olarak yeniden yapılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahkir etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silahım da yoktur. Hain darbe girişimi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı en adil kararları verdiğine canı gönülden inanıyorum.





Kanun ülkesinde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Yargı gerekli önlemleri alır ve cezalandırmaları yapar. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim. Benim beyanlarım 15 Temmuz sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir. Bunun tekrarının olmayacağına söz veririm.





Noyan, özür dilediği sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını savunarak, ifadesinde sosyal medya kullanıcılarının bazılarını “terör örgütü mensubu” olmakla suçladı. Noyan, “Bu sözlerimle kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalışmıştım ancak sosyal medya ortamlarında çarpıtıldı. Özellikle terör örgütlerinin mensupları tarafından ve yurtdışı kaynaklı hesaplardan sözlerim sıkça çarpıtılarak ve photoshop ile söylediğim sözler de eklenerek kamuoyu daha da kışkırtılmıştır”dedi.