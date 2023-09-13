Samanyolu Haber /Gündem / Savcılıktan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili yeni karar /13 Eylül 2023 21:56

Savcılıktan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili yeni karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturması dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder paylaşım yapan kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder paylaşım yapan kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık’tan yapılan açıklama şöyle:

*Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunda ‘Ayhan Bora Kaplan suç örgütü’ olarak bilinen soruşturmamız kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

*Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış olup, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse, suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

*Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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