Samanyolu Haber /Dünya / AP'den kötü haber: ‘Türkiye ile bu şartlarda devam edemez’ /13 Eylül 2023 21:49

AP'den kötü haber: ‘Türkiye ile bu şartlarda devam edemez’

Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporu bugün AP'de yapılan oylamada 434 parlamenterin oyuyla kabul edildi. Raporda, Türkiye'den demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı ve AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uyması istendi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre NATO Zirvesi için Litvanya’ya gittiği sırada Avrupa Birliği devletlerinden Türkiye’nin üyelik için önünün açmasını isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kötü haber Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) geldi.

Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporu bugün AP’de yapılan oylamada 434 parlamenterin oyuyla kabul edildi.

152 parlamenter çekimser, 18 parlamenter ret oyu kullandı.

Raporda, Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye-Rusya ilişkileri, İsveç’in NATO üyelik başvuru süreci, Türkiye’deki hak ve özgürlüklerin durumu, Ermenistan ve Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu gibi bir dizi konuya yer verildi. Raporda, AB üyelik sürecinin önünün açılmasını talep eden Türkiye’ye “Bu şartlarda devam edilemez” mesajı verildi.

Nacho Sánchez Amor “Son zamanlarda Türk hükümetinin AB katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu jeopolitik pazarlıklar nedeniyle değil, ancak Türk yetkililer ülkedeki temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanlarında süregelen gerilemeyi durdurmak için gerçek bir ilgi gösterdiğinde gerçekleşecektir. Türk hükümeti AB yolunu gerçekten canlandırmak istiyorsa, bunu açıklamalarla değil somut reformlar ve eylemlerle göstermelidir” dedi.

TÜRKİYE’NİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Türk hükümetini, Avrupa Birliği’ni ve üye devletleri mevcut çıkmazı kırmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemeye çağıran AP üyeleri, AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunmasını tavsiye etti ve Avrupa Komisyon’u olası formatları araştırmaya çağırdı. Türkiye’nin AB üyeliğine aday, NATO müttefiki ve güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkiler ve göç konularında kilit bir ortak olmaya devam ettiğini teyit eden AP üyeleri, bu ülkeden demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı göstermesinin ve AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uymasının beklendiğini vurguladı.

DEMOKRASİDEKİ KÖTÜYE GİDİŞ DEVAM EDİYOR

İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasının geciktirilmesini de eleştiren rapor, bu durumun sadece Rusya’ya yaradığını ve Türkiye ile NATO müttefikleri arasındaki ilişkilerin altını oyduğunu kaydetti. Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyelik başvurusunun TBMM’de görüşüleceğine yönelik açıklaması da hatırlatıldı.

Türkiye’deki hak ve özgürlüklerin durumuna da yer verilen raporda, bu açıdan devam eden olumsuz gidişatın durmadığı ya da değişmediği, ülkedeki demokratik gerilemenin son bir yıl içinde de sürdüğü ifade edildi. Rapor, bu bağlamda, çevrimiçi sansür, eleştirel seslere baskı ve Dezenformasyon Yasası gibi bir dizi uygulama ve düzenlemeye dikkat çekti. Raporda, yargı bağımsızlığının eksikliği ve yargı sisteminin siyasi olarak araçsallaştırılması kınandı. Türkiye’ye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46’ncı maddesi uyarınca tüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını tamamıyla uygulama çağrısı da yapıldı.

“LGBTİ+LAR HEDEF ALINIYOR”

Gazetecilerin ve gazeteciliğin durumunun da ele alındığı rapor, Türkiye’de gazeteci ile bağımsız medyaya yönelik devam eden yargılama ve tacizleri kınadı.

Son seçimlerden sonra kötüleşen ekonomik durum nedeniyle siyasi muhalefete yönelik baskı ve yargılamaların şiddetleneceğinden endişe duyulduğu ifade edilen raporda, özellikle Kürt siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar ve sanatçılara yönelik devam eden baskıdan endişe duyulduğu belirtildi. HDP’ye açılan kapatma davası ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan dava hatırlatıldı.

Raporda, kadın haklarının her geçen gün kötüye gittiği, LGBTİ+ topluluğuna yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın genelleştiği ifade ediliyor.
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