Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay'ın patlama için uyardığı yıl, TTK üretim müdürüne “başarı belgesi” vermiş! /22 Ekim 2022 09:58

Sayıştay'ın patlama için uyardığı yıl, TTK üretim müdürüne “başarı belgesi” vermiş!

41 işçinin yaşamını yitirdiği Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağı için Sayıştay’ın “Grizu patlama riski artıyor” diye uyardığı yıl, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürünün, üretim müdürü ile birlikte birçok kişiye “başarı belgesi” verdiği ortaya çıktı.

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Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre, patlamanın gerçekleştiği Amasra Müessese Müdürlüğü’nde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu tarafından üretim müdürü Salih Atmaca’ya, Sayıştaş’ın grizu uyarısı yaptığı 2019’da “başarı belgesi” verilmesi ortaya çıktı. Kazım Eroğlu tarafından başarı belgesi alan diğer isimler ise işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, elektro mekanik müdürü Mehmet Güneş, iş güvenliği ve eğitim şube müdürü Engin Pazar, elektro mekanik baş mühendisi Rafet Demir ile maden mühendisi Bağdat Mısırlı.

Kurum yöneticileri başarı belgeleriyle ödüllendirilirken TTK 2021 yılı faaliyet raporunda Amasra Müessesesi’nde işçi sayısının 818 kişi olarak programlandığı ancak 731’de kaldığı belirtildi.

İdari servislerde 15 istihdam planlanırken 16 istihdam gerçekleşti. Ana üretimde 539 işçi çalıştırılması planlanırken bu sayının da 510’da kaldığı öğrenildi.
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