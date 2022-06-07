Samanyolu Haber /Gündem / Scholz: Ukrayna’yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz /07 Haziran 2022 15:22

Scholz: Ukrayna’yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Baltık ülkelerinin liderleri ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Ukrayna'yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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Litvanya’nın başkenti Vilnius'a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya, Estonya ve Letonya liderleriyle bir araya geldi. Dörtlü görüşmenin ana konusu Baltık ülkelerinin güvenliği, Rusya’nın politikaları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO’nun doğu kanadının korunması oldu.

Alman Başbakan Scholz, görüşmenin ardından Baltık liderleri Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karis ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Ukrayna-Rusya Savaşına değinen Scholz, “Ukrayna’yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna savaşının sona ermesi, Rus ordusunun Ukrayna’ye terk etmesi ancak yaptırımlar ve birlikte hareket etmeye bağlı olduğunu söyledi. Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı karşısında ihtiyacımız olan birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha göstermiştir. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı göz önüne alındığında, önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rusya sınır kurallarını ihlal ederek işgal girişiminde bulundu. Rusya’nın saldırganlığı karşısında Avrupa ve NATO ülkeleri topraklarını korumak için yeni stratejiler ve güvenliğimizi birlikte sağlama konusunu yeniden ele almalıyız. NATO’nun bir parçası olarak birliğe kakımızı arttırmaya kararlıyız. Rusya’nın bu savaşı kazanamaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rusya’nın savaşı bitirmesi gerekiyor. Ukrayna’daki birliklerini geri çekmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Scholz, “Rusya’nın saldırganlığını durdurabilmek için Avrupa Birliği’nin altıncı yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Yaptırımları tutarlı bir şekilde uygulayacağız. Bu yaptırımlar, Rus ekonomik kalkınma fırsatları açısından etkili olmalı ki, Rus saldırganlığından uzaklaşmak, Putin ve hükümetini savaşı sona erdirmeye ve askerleri geri çekmeye ikna etmek için bir neden olmalı. Bu nedenle yaptırımlar uygulanmalı ve birlikte hareket etmek önemlidir” açıklamasını yaptı.
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