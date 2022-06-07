Yunanistan'la gerilimi tırmandıran sözler: 'Adalarda egemenlik tartışılır!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.







Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan adaların silahlandırılmasından vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacağını ifade etti.







Cumhuriyet'in haberine göre Çavuşoğlu, Yunanistan için, "En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten" dedi.





Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:





"Cumhurbaşkanımızın, Miçotakis'le yediği yemekten sonra Yunanistan'ın tavrı şaşırtıcı değil aslında ama bu kadar yoğun bir Türkiye karşıtlığının sebebi olmalı. Hem yemekte sorunlarımızı aramızda çözelim diyeceksin hem de gidip her platformda Türkiye karşıtlığı yapacaksın. Bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket.





Yunanistan'ın agresif olmasının sebebi nedir? Yunanistan 1923 Lozan, 1947 Paris Anlaşması'yla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim bunu gündeme getirmemiz. Biz BM'ye iki tane mektup yazdık. Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık ve net. Anlaşmalara uyacaksın. Bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar. Bizim yazdığımız mektuplar durumu hukuki çerçevede açıklıyor. Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Her gün Türkiye'ye saldırmazsa halkı memnun edemeyeceklerini düşünüyorlar. Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Bizim böyle bir derdimiz yok.





Biz başka ülkelerle de sorunlar yaşadık ama birçok ülkeyle şu an ilişkilerimizi normalleştiriyoruz.





Yunanistan'ın düştüğü durum içler acısı. Bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile, ne kadar haklı olduğunu anlatma ve ağlamada çok başarılıdırlar. Birden gelip yüzünüze sarılırlar, ederler, arkanızı döndüğünüz zaman nefret, kin, yalan, iftira... Bunlar siyasetçilere yakışan şeyler değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu ihlali sonlardırmazsa adaların egemenliği tartışılır, bu kadar söylüyoruz."