Seçil Erzan'dan yeni girişim: Eski GS'li futbolcuya 'tefecilik'ten suç duyurusu

Levent Büyükdere'de bulunan Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu, spor dünyasından birçok kişiyi dolandırdığı olay gündemdeki yerini koruyor.







'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, 8 Mart'ta hakim karşısına çıkmıştı.





Davada Erzan dışında 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen 6 şüpheli de yargılanıyor.





Mahkeme ara kararında, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasına ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.





SEMİH KAYA'YA SUÇ DUYURUSU

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre Erzan, Semih Kaya’nın da aralarında olduğu beş kişi hakkında 'tefecilik' yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.





“Benden fazla para alan isimlerin başında Semih geliyor” diyen Erzan'ın, Kaya’ya yönelik suçlamalardan biri de ‘tefecilik’ oldu. Erzan, kolundaki saati dahi zorla çıkarttıran kuzeninin eşine de ‘yağmacı' dedi.





Kaya ve Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini ifadesinde de anlatan Erzan, son açıkladığı listede bu iki ismin, fazla para alan kişilerin başında yer aldığını söyledi.





Erzan, Semih Kaya’nın 4 milyon 275 bin, Fırat Özdemir’in ise 2 milyon 420 bin dolar parayı fazla aldığını kaydetti. Erzan, Kaya’nın kendisinden aldığı fazla para ile Bodrum’da villa aldığını açıklamıştı.

