Samanyolu Haber /Gündem / Seçim kutlamalarının acı bilançosu: 3 ölü, 4 yaralı /01 Haziran 2023 20:47

Seçim kutlamalarının acı bilançosu: 3 ölü, 4 yaralı

28 Mayıs seçimleriyle AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP’liler sokaklara akın etti, kutlama yaptı. Konvoy yaparak, korna çalarak, havai fişek atarak ve yer yer havaya ateş ederek yapılan bu kutlamalar sırasında toplamda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, ülke genelinde yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

Konvoy yaparak, korna çalarak, havai fişek atarak ve yer yer havaya ateş ederek yapılan bu kutlamalar, 3 kişiyi hayattan kopardı, 4 vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.

MERSİN'DE 14 YAŞINDAKİ MUHAMMED BAŞINDAN VURULDU

Mersin merkez Toroslar ilçe AKP binası önünde seçim gecesi davul zurna eşliğinde yaşanan sevinç gösterisine katılan 14 yaşındaki Muhammed Eslek, bir tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Oğlunun mezarı başında gözyaşlarına boğulan acılı anne Hülya Eslek, “Damat gibi oynarken, birden yere yığılıyor. Hastaneden aradıklarında ‘Bir hastalığı var mıydı?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim. Meğerse oğlum vurulmuş. Oğlumun ölümüne neden olan kişinin bulunarak gerekli cezaya çarptırılmasını istiyorum” dedi.

Taziye ziyareti sırasında da evinde de gözyaşı döken acılı anne Hülya Eslek, “Niye vurdular seni Maho? Daha ben seni askere gönderecektim, evlendirecektim. Benim ciğerim yandı onlarınki de yansın. Kim yaptıysa bulunsun, Allah onların da ciğerini yaksın” diyerek ağıt yaktı.

TRABZON'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Trabzon’da, seçim kutlamaları sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, apartmanın 3’üncü katındaki Uzunmehmet ailesinin çocuk odasındaki yatak başlığına isabet etti. Bu sırada yatakta uzanan Musa Uzunmehmet’in (11) annesi, oğlunun şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde yaşayan ve havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol eden Yakup Hendem (75), tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu. Hendem, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, kentin farklı ilçelerindeki kutlamalarda ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Of ilçesi Karabudak Mahallesi'nde kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Abdulkadir Ayaz'a isabet etti. Pijamasını delip, sırtını sıyıran kurşun nedeniyle yere düşen çocuk, Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Abdulkadir Ayaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'dan oy kullanmak için memleketi Trabzon'un Hayrat ilçesine gelen Nurten Yıldırım (47), evinin önünde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım'ın bileğine saplanan kurşun, ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, taburcu edildi.

Of ilçesine bağlı İkidere Mahallesi'nde yaşayan Resmiye Uludağ (51) da çay bahçesinde otururken, yine nereden geldiği belli olmayan merminin karnına isabet etmesi sonucu aniden yere yığıldı. Uludağ, ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Uludağ'ın karnındaki kurşun çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Uludağ'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Of ilçesinin Kıyıboyu Mahallesi'nde yürüyen Adem Hızır (41) ise saat 20.30 sularında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Hızır, çağrılan ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla dizine saplanan kurşunun çıkarıldığı Hızır'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞANLIURFA'DA 14 YAŞINDAKİ EMİRHAN HAYATA VEDA ETTİ

Şanlıurfa’da, kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından kurşunla yaralanan Emirhan Gelgir (14), yaşam mücadelesini kaybetti.

Havaya açılan ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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