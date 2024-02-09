Seçim öncesi AKP'de üç kriz!

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP’de üç kriz: Deprem, emekliler ve YRP" başlıklı yazısında deprem bölgelerinde vaat edilen çalışmaların AKP'de sıkıntı yarattığını yazdı.







Emeklilere yönelik yeni olanaklar sağlanmasının hükümet içinde konuşulduğunu belirten Babacan, bir başka rahatsızlığın da Yeniden Refah olduğunu yazdı.





Babacan şöyle dedi:





İktidarı yerel seçimlerde zorlayan başlıklar, dönemsel olarak değişse de şu an en büyük kriz konularını, deprem bölgeleri, emeklilerin memnuniyetsizliği ve YRP’nin sadece İstanbul’da değil, taşrada AKP’ye vereceği zarar oluşturuyor.





YRP OY KAYBETTİRECEK

AKP’de merakla izlenen diğer konu ise YRP. Yeniden Refah Partisi ile pek de ‘içten olmayan’ görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından AKP’lileri başka bir kaygı aldı. Son dönemde açıklanan YRP adaylarının büyük bölümünün eski AKP’li olması yerelde ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu konudaki en iddialı transfer Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınar olmuştu. Gülpınar depremi sadece kendisiyle kalmadı. Gülpınar eski arkadaşlarını da YRP’ye taşıdı. AKP’nin eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi YRP’den Karaköprü adayı, Hasan İzol Siverek adayı yapıldı. Faruk Septioğlu Elazığ’dan aday gösterildi.







AYNI TABANA TALİP!



YRP, özellikle güçlü olduğu illerde neredeyse mutsuz tüm AKP’lileri topladı. Şanlıurfa dışında, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Bitlis ve Bingöl gibi illerde adayların büyük bölümünü eski AKP’liler oluşturdu. Bu konuda Sakarya en iddialı illerden biri, Kaynarca, Gelve, Karasu, Akyazı ve Hendek ilçelerinin tamamında adaylar eski AKP’li. Ankara’da Akyurt eski belediye başkanı YRP’ye geçerek aday oldu.







MUTSUZ SEÇMEN SORUNU

Bu örnekleri arttırmak mümkün. Bu adayların bazılarının kazanma olasılığının yüksek olduğu iddia edilirken, her durumda AKP’nin oylarının düşmesine neden olacağı konuşuluyor. Buna bir de MHP’ye bırakılan yerlerle ilgili rahatsızlıkları eklersek, parti örgütünün pek mutlu olduğu söylenemez…

