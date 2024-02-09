Çocukluk arkadaşı ifade verdi: Polisleri maaşa bağladı, ıssız yerdeki bahçeye birçok silah gömdü

Cezaevinde hükümlü bulunan Erhan Gündüz (38), Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon sonrası soruşturma savcılığına bir dilekçe gönderdi. Gündüz, Kaplan’ın işporta tezgahında başlayıp Ankara’daki bir dizi gece kulübünün sahibine uzanma serüvenin gerisinde yer alan bir dizi suçla ilgili bildiklerini anlatmak istediğini söyledi.







Halktv.com'da yer alan habere göre savcının talimatı ile cezaevine giden biri komiser iki Ankara Organize Şube polisi, Gündüz’ün ayrıntılı ifadesini aldı. Gündüz’ün, avukatı eşliğinde şikâyetçi sıfatı ile verdiği ifade çarpıcı bilgiler içeriyor. İşte o ifadede öne çıkan bölümler:





BARONDAN POLİSE HEDİYE PASSAT: Ankara’da Bora Kaplan ve Kadir İnan birlikte uyuşturucu işi yapar. Narkotik Şube’de görevli Mesut ve beraberindeki iki memuru, Sinan S.nin ofisinde gördüm. Bu polisler Kadir İnan’ın uyuşturucu ticaretine yardım ederlerdi. Bunun karşılığında Kadir İnan, Polis Mesut’a o tarihte her ay 40 bin TL para öderdi. Polis Mesut, Sinan S.’nin silah işlerini de yapar. Kadir İnan, 2016 yazında Polis Mesut’a, Passat marka bir araç hediye etti.







POPSTAR, KURYELİK YAPTI: Bora Kaplan'ın geçmişte hiçbir malvarlığı yoktu. Tezgâhtırlıkla başladı. Bu duruma gelmesinin nedeni uyuşturucu tivcareti. Kokaini özellikle Ankara dışından getirir ve piyasa sürer. Ankara'da M. Ç. aracılığı ile piyasaya sürer. Kamuoyunda 'Popstar U.' diye bilinen ve Bora Kaplan'ın Ankara'daki mekânlarında sahne alan U. G. de, Bora Kaplan'ın İstanbul'dan aldığı kokainlerin Ankara'ya transferini sağlar.





AÇIK ADRES VERDİ: Kızılay Konur 2. Sokak’ta, Narkotik Şube’nin bulunduğu binanın yanında Salon K. isimli bir mekân bulunur. Bu mekânın bitişiğindeki mekânın yanında otoparka giriş var. Burası, Kadir İnan’ın tüm uyuşturucu ve silah işlerinin döndüğü mekandır. Bu mekânı, Bora Kaplan ve Kadir İnan’ın adamı Ümit Alter G. işletir. Ancak mekân İnan’a ait. Kafede zula tabir edilen bölmeler var. Burada kokaini kaynatıp taş haline getirip satarlar. Burayı sadece Polis Mesut bilir.





HOBİ BAHÇESİNE SİLAH GÖMDÜ: Ayhan Bora Kaplan’ın, Kahramankazan’da silahlarını sakladığı bir yer var. Issız bir yerde, içerisinde konteyner bulunan hobi bahçesi tarzında bir bahçe var. Bu bahçede, konteynerin içinde ve altında çok sayıda silah zulalanmış. Ben buranın yerini gösterebilirim. Bu silahlar Bora Kaplan’a ait.





SARI ZARFTA PARA VERDİ: Ankara Organize Şubenin başında N. isminde bir müdür vardı. Bu müdür, sürekli olarak Bora Kaplan’la birlikte İstanbul’a gidip gelirlerdi. Bora Kaplan’ın, Narkotik Şube ile bağlantısını o sağlardı. Teslim edeceğim videoda N. Müdür ile Bora Kaplan’ın birlikte yemek yerken ki görüntüsü var. Bu yemekte Kaplan, N. Müdür’e, içinde para olduğunu düşündüğüm sarı bir zarf verdi. Ben de görüntülerini aldım. Bora Kaplan ve N. Müdür ile 3 kez İstanbul’a gittik. Bir keresinde, polis çevirdi. N. Müdür kendisini tanıttı geçtik. O esnada araçta uyuşturucu vardı.







AŞİRETE KAN PARASI: 2016’da Bora Kaplan’a ait Albüm Bar’da bir cinayet işlendi. Ölen kişi Şırnaklı bir aşiretin oğluydu (Mahfuz Tatar). Bu cinayet ile ilgili Bora Kaplan, o dönem Cemal K.’den 3 milyon TL alıp aşiret üyelerine verdi. Bu aşiretin Tatar Aşireti olduğunu duydum. Bu olay (cinayet) olduğunda ben Çengel Bar’daydım. Yanımda, Gasp Büro Amirliğinde görevli Mehmet Y. vardı.





POLİSLER, ÇETEYE SİLAH SATTI: Tarihini tam hatırlayamadığım bir gün Sinan S. ile AVM’deki ofisinde otururken iki sivil polis geldi. O dönem, firari konumda olduğum için tedirgin oldum. Bu polislerden biri Ankara Organize Şube’de çalışan Tahsin isimli polisti. Bu polisler Sinan S. ile birlikte AVM’nin eksi 2’inci katına indiler. AVM’nin güvenlik görevlileri U. K. ile C. D. bana, bu polislerin mavi renkli büyük bir çöp bidonunu, kendi arabalarından çıkartıp Sinan S.’nin arabasına yüklediklerini söyledi. Ben bu durumdan şüphelendim. Sinan S. bana, polislerin kendisine silah getirdiğini söyledi. Bu polisler Sinan S.’ye, 2 adet Kalaşnikof, biri Glock marka 3 tabanca ile define arama cihazını Sinan S.’ye sattılar. Ben de bu ticareti görüntülerini kaydettim.







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RÜŞVETİ KAYDA ALDIM: İstanbul’da karıştığım bir olay nedeni ile hakkında dava açıldı. Dosyam Yargıtay’daydı. Eski dükkân sahibim M. Ç. ile görüştüm. Dosya içeriğini kendisine anlattım. Daha sonra M. Ç. ve hâkim olan eşi bana Yargıtay’daki dosya ile ilgili yardımcı olabileceklerini söyledi. Ancak bunun için 1 milyon TL istediler. Ben de kabul ettim. Kendilerini ofisime çağırdım. Onlar gelmeden önce ofise kamera yerleştirdim. M. Ç. ve hâkim olan eşi geldi. Ben de kendilerine parayı verdim. Parayı verdiğime dair kamera kaydını da aldım. Bu görüntüler de telefonumda mevcut.