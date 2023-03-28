Samanyolu Haber /Gündem / Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı' /28 Mart 2023 13:48

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını resmen başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla paylaştığı klip sosyal medyaya damga vurdu.

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı video ile başlattı. 

CHP lideri önceki gün saat 18.50'de resmi hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla bir video yayımladı. 

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” notuyla yayımladığı videoda fırtınalı bir gecenin ardından bahar sabahına uyanan bir kız çocuğu, annesinin “Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek” diye şarkı söylediğini duyuyor.

Çocuk, aynı zamanda videoda çalan şarkıyı da söyleyen annesini dinledikten sonra dışarı çıkıp çiçek topluyor.

"KARNI TOK, GÖNLÜ BOL, YAŞAMAYI SEVEN BİR TÜRKİYE"
Daha sonra çeşitli siyasi mesajlar içeren görüntüler ekrana gelirken Kılıçdaroğlu’nun sesi duyuluyor:

“Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.”

Kılıçdaroğlu ardından çiçek toplayan çocuğa “Sana söz yine baharlar gelecek diyor” ve ekrana Millet İttifakı liderleriyle el sıkıştığı görüntüler geliyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
CHP liderinin seçim kampanyasının ilk klibi sosyal medyaya damga vurdu. #SanaSöz etiketi Twitter'da ilk sıraya yerleşti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, klip sonrası hissettiklerini Twitter'dan paylaştı.


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Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

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