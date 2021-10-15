Seçim zarfları kalkıyor mu?

SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARI İÇİN KURA ÖNERİSİ





OY PUSUSLASI ZARFI KALDIRILSIN ÖNERİSİ





ELEKTRONİK OYLAMA İÇİN ADIM ATILMALI





AK Parti ve MHP’nin 2022 yılına bıraktığı seçim kanununda değişiklik teklifi üzerinde çalışmalar sürüyor. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesinde anlaşan iki parti daraltılmış bölge üzerinde müzakerelerini sürdürürken oy kullanma sistemiyle ilgili de bir dizi öneri dile getiriliyor.AK Parti ile MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik çalışmasında en çok üzerinde durulan konulardan biri dar veya daraltılmış bölge üzerineydi. MHP’nin iki formüle de sıcak bakmadığı bilinirken AK Partililer her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını içeren önerinin halen müzakere edildiğine dikkat çekiyor. 7’li bölge sisteminin iktidar partisi için mevcut oylar üzerinden bir simülasyon yapıldığında anlamlı bir milletvekili artışı getirmeyeceği ancak, seçmen ile milletvekili bağının güçlenmesine katkı yapacağı, bunun da Meclis’i güçlendireceği savunuluyor.AK Parti ile MHP’nin uzlaşmaya yakın olduğu değişiklik önerilerinden biri de il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına “en kıdemli hakim” atama kuralının değiştirilmesi. Masada seçim kurulu başkanlarının ildeki birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesi önerisi var. Ancak öneriye “böyle bir düzenleme seçimlere müdahale algısına neden olur” diyerek itiraz eden partililer de bulunuyor.Seçim mevzuatında değişiklik çalışması kapsamında oy kullanma süreci, pusula ve zarflarla ilgili de AK Partililerden gelen çeşitli öneriler var. Bunlardan en dikkat çekici olanı 16 Nisan referandumunda “mühürsüz oy” tartışmasına neden olan zarflarla ilgili. Referandumda oylama başlamadan önce mühürlenmesi gereken bazı zarfların mühürsüz olduğu ortaya çıkmış, sandıklar kapandıktan sonra mühürsüz zarfların da geçerli olmasına karar verilmişti. Dünyada oy pusulasının zarfa konulduğu sadece iki ülke olduğuna dikkat çeken kimi partililer zarfların tamamen kaldırılabileceği görüşünde. Oy pusulasının sadece katlanarak sandığa atılabileceğini savunanlar bu yönde bir düzenleme yapılırsa “zarf geçerli mi, değil mi, zarfın içinden pusula çıktı mı çıkmadı mı, oy pusulası ile zarf sayısı eşit mi? gibi zaman kaybına da yol açan bir dizi sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyor. Bu konunun YSK’da da öneri olarak bazı üyelerce dile getirildiği ifade ediliyor.AK Partililerin üzerinde çalıştığı konulardan biri de dünyanın kimi ülkelerinde uygulanmaya başlanan elektronik oylama. Nüfus cüzdanlarının tamamının çipli kimlik haline gelmesi ile parmak izine dayanan elektronik sistemin de değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak böyle bir sisteme kimlik yenileme için vatandaşlara tanınan son süre olan Aralık 2023’ten önce geçmenin mümkün olmayacağı, sonraki seçimler için ele alınabileceği değerlendiriliyor.