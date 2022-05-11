Samanyolu Haber /Gündem / "Seçime yaklaştığımda bu şeyleri ortaya koyacağım" /11 Mayıs 2022 19:17

"Seçime yaklaştığımda bu şeyleri ortaya koyacağım"

Sedat Peker'in video paylaşımları ve bu paylaşımların durması konusunda bir dizi yorumda bulunan gazeteci Timur Soykan, Peker'in seçimlere yakın yeni açıklamalarda bulunabileceğini ifade etti.

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Geçtiğimiz yıl arka arkaya paylaştığı videolarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Sedat Peker uzun bir süredir yeni paylaşımda bulunmuyor.

Peker'in içinde bulunduğu bu süreci değerlendiren gazeteci Timur Soykan, Peker'in açıklamalarının etkisini yitirmemesi için seçime yakın bir tarihte yeniden kamera karşısına geçebileceğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ifşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden bir yıl geçti. Gazeteci Timur Soykan, Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Kayda Geçsin'de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin yeni video iddialarını değerlendirdi.

Peker'in ilk videolarına başladığından itibaren bir stratejisi olduğunu söyleyen gazeteci Timur Soykan, "11 video çekeceğini söyledi. O videoların sekizincisine geldiğinde adım adım Saray'a yaklaştı" dedi.

Soykan şunları kaydetti:

"Bütün toplumun bir temizlik arzusu var artık. Yargısı çürümüş bir ülke ile karşı karşıyayız maalesef. Bir elit kesim var onlar dokunulmaz bu ülkede. Yargıdan muaflar... Bu bir devletin sonudur. Aslında Peker'in ifşaları bunu gösterdi. Sonucu olmadıkça toplum suç işliyorsun ve ceza almıyorsun bunu gördü.

Peker'in dijital tecrit döneminde bütün bunları söyledi ama bir sonucu alamadığını gördü. Bunlar tabii tahmin. Pasaportunun iptal edilmesi, BAE'nin tecrit uygulaması ile beraber herhalde 'Ben bu malzemeleri ortaya koyarım ama bu toplum balık hafızalı ben seçime yaklaştığımda bu şeyleri ortaya koyacağım' diye düşündü.
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