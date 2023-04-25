Seçimin akıbetini 'geçersiz' oylar belirleyecek





Oylarınızın geçersiz sayılmaması için dikkat edilecek beş önemli unsur şu şekildedir:

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, seçmene peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Seçimin kaderi ise "geçersiz" sayılacak oylarla belirlenecek.TV100 yazarı Mustafa Zafer, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri köşesinde yazdı. İşte oyunuzun geçersiz sayılmaması için dikkat etmeniz gerekenler:Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile önceki dönem seçimlerinde geçersiz çıkan oyların sonuca etkisini ve yüzde 50+1 oy alabilmek için verilecek tek bir oyun önemini yazımızda birlikte inceleyelim.1- Seçmen, sandık kurulu tarafından kendisine verilen birleşik oy pusulası üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti ve başkaca bir anlama gelebilecek bir işaretin olmadığını kontrol etmelidir2- Tercih/Evet mührü birleşik oy pusulasında tercih edilen kısmın üzerine, dışarı taşırmamak suretiyle basılmalı ve birleşik oy pusulası katlanıp zarfa koyularak ağzı kapatılmalıdır3- Tercih/Evet mührü birleşik oy pusulasında herhangi bir yuvarlığın içine sadece bir kez basılmalıdır4- Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey koyulmamalı,5- Birleşik oy pusulasının herhangi bir yerine başkaca bir işaret koyulmamalı.7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 344 bin 224 oy geçersiz sayılmış, geçersiz oyların 537 bin tanesi sadece İstanbul'da kullanılmıştı.Yine 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 52 bin 269 oy geçersiz sayılmıştı.14 Mayıs 2023 seçimleri için basılacak birleşik oy pusulasında siyasi parti logolarının hemen altında yer alacak bağımsız milletvekili adaylarına oy verilmesi için ayrılan alanda, seçmeni bilgilendiren herhangi bir yazı bulunmaması nedeniyle “seçmen” hem siyasi parti logosuna hem de siyasi parti logosunun hemen alt tarafında yer alacak bağımsız aday tercih kısmına tercih/evet basma ihtimali milletvekili genel seçimlerinde geçersiz oy sayılarının yüksek çıkmasına neden olabilir.Türkiye genelinde 87 seçim çevresinde, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.Kesinleşen aday listelerine göre 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde; İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde beş bağımsız aday, İstanbul 2. Bölge seçim çevresinde sekiz bağımsız aday, İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 10 bağımsız aday yarışacak.