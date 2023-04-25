Şehircilik Bakanında laf çok icraat yok!

AKP'nin İstanbul 1. Bölge'de ilk sıradaki milletvekili adayı da olan Kurum, "İstanbul'a bir kere ilave bir nüfus getirmeyeceğiz, 16 milyon İstanbul yeter" diye konuştu,







Halbuki daha iki hafta önce Recep Tayyip Erdoğan, büyük hissedarları arasında Tansu Çiller'in de bulunduğu İstanbul'daki devasa bir alanı daha yapılaşmaya açtıklarını duyurmuştu.











Tansu Çiller'e yapılan imar kıyağına İBB itiraz etti: İnşaatları 8'e katlar





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen eski başbakanlardan Tansu Çiller’e ait arazinin de aralarında bulunduğu, İstanbul Sarıyer Kısırkaya’daki 60 parseli kapsayan bölgenin imar planlarını değiştirdi.



Onaylanarak askıya çıkan plan değişikliği ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı. Bir ay askıda kalacak olan planlara bu süre içinde itiraz edilebilecek.



Askıya çıkan yeni planların açıklama raporuna göre, 60 parseli kapsayan bölge 273 bin 256 metrekareyi kapsıyor. Karadeniz kıyısında bulunan arazi yeni İstanbul Havalimanı’nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda, Kilyos Plajı’nın ise yaklaşık 5 kilometre batısında yer alıyor.



Açıklama raporunda yer alan bilgilere göre yapılan plan değişikliği ile konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı. Buna karşın yürürlükteki planlarda 93 bin 769 metrekare olan park alanı 67 bin 528 metrekareye, 38 bin 411 metrekare olan yol alanı 35 bin 108 metrekareye düşürüldü.













‘DEVLET ORMAN ALANI’



Söz konusu plan değişikliğine itiraz edeceklerini söyleyen İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “Bazı değişiklikler olmuş ama o planla bu planı kıyasladığınız zaman çok ciddi bir şekilde bir imar artışı, yapılaşma yoğunluğu artışı, ticaret ve turizm fonksiyonlarının geldiğini görüyoruz. Buranın arkası Kısırkaya devlet orman alanı. Bu ormanın ve kıyı alanının ortasında yoğun bir yapılaşma olduğunu görüyoruz. Bu imar planıyla inşaat alanının yaklaşık sekiz kat bir artışını görüyoruz. Mevzuatta bu alanların İBB meclisi kararı olmadan onaylanmaması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunu farklı bir şekilde yorumlayarak doğal sit alanlarını kendi plan yapıp onaylıyor. Bizim ana iddialarımızdan biri bu planların İBB meclisi kararı sonrasında bakanlık onayı gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde burada imar artışı var. Hiçbir yapılaşmanın olmadığı boş bir alan. Yapılan bu artışlara bir itirazımız olacak. Şu anda plan askıda. Bakanlık itirazımızı kabul etmezse planlara dava açacağız” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın ‘Rant hırsı yüzünden bedel ödedik’ demesine karşın projeler durmadı: Dikey mimari ısrarı sürüyor





Türkiye’yi yıkan depremlerin ardından yapılaşma biçimleri yeniden tartışılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik” sözlerine karşın, deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da projeler durmuyor. Sadece nisan ayında konut ve otel projesi olmak üzere dokuz farklı proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı ya da onay alındı. Bu dokuz projeden yedisi dikey mimari şeklinde inşa edilecek.







İstanbul’a yapılan ihanet devam ederken dikey mimari biçiminde inşa edilecek konutlara da bir bir izinler çıkıyor. Nisanda ÇED süreci başlatılan iki projeye de “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Büyükçekmece’de Delta Arazi’nin yedi farklı bloktan oluşacak projesine onay verildi. 788 milyon 672 bin 980 TL değerindeki proje 14 kattan oluşacak. 89 bin 469 metrekarelik alanlık projede 1799 kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor.



Fuzul Yapı’nın Başakşehir’de yapmak istediği proje için de “ÇED gerekli değildir” dendi. Şirket, yedi farklı bloklu projeyle en az 11 katlı binalar inşa edecek. 405 milyon 795 bin TL değerindeki projede 1030 kişinin yaşayacak.



SÜREÇ BAŞLATILDI



Aynı şekilde iki dikey yapı örneğinin de ÇED süreci başlatıldı. KİPTAŞ’ın Kartal’daki 557 milyon 366 bin TL değerindeki projesinde farklı yedi bloğa en az 15 katlı binalar inşa edilecek. ÇED dosyasına göre projede 1775 kişinin yaşayacağı ön görülüyor. İntek Yapı’nın Bağcılar’daki projesi için ÇED süreci başladı. 365 milyon 541 bin 913 TL’lik projeye göre, en az 13 katlı altı blokta ortalama 1047 kişinin yaşayacağı yapılar, en az 30 metre olacak.



Öte yandan otel projeleri için de adım atıldı. Üç farklı çok katlı proje için ÇED süreci başlatıldı. Kibar Holding’e bağlı Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi, Ataşehir’de 749 milyon 256 bin 976 TL değerinde otel projesi için ÇED sürecini geçen günlerde başlattı. Şirket, onay alırsa 16 kat çıkacak.



Bir diğer proje de Başakşehir’de yapılacak. Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi 446 milyon 277 bin 877 TL değerindeki proje için adım attı. Bağcılar için de bir otel projesi düzenlendi. Gemini Makina İnşaat, 355 milyon 19 bin TL’lik projede ise 10 katlı binalar yapacak.



695 bini İstanbul'da olmak üzere toplam 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerini belirten Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutumuz var" dedi.