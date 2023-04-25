EYT'de maaş krizi, 1 milyon kişiyi vurdu

Düzenleme 3 Mart'ta yürürlüğe girdi

EYT'lilerin 23 yıldır süren mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan yasal düzenleme 3 Mart 2023 itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Günde 8-10 kere kontrol ediyorlar"





"Bu sefer SGK'ya takıldık"





Depremzede EYT'liler de mağdur





Maaşlar ayın 18-26'sı arasında alınıyor





"Yasa yeni mağduriyetler yarattı"





EYT nasıl ortaya çıktı?



