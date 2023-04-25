AKP'nin kalesinden notlar: Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir

T24 yazarı Murat Sabuncu, AKP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Şanlıurfa’da edindiği izlenim ve bilgileri paylaştı.
“Urfa’da konuştuğum bir isim şu notu paylaştı: AK Parti ilin birinci sırasına neden başka bir ilden aday getirir biliyor musun? Birinci sıradaki aday farklı bir aşiretten ve en üstte olursa tartışma çıkar. Aşiretler birbiriyle anlaşamazlar” diyen gazeteci, şöyle devam etti:
‘BOZDAĞ’IN CÜMLESİ BURADA ÇOK TARTIŞILDI’
“Geçen dönemler Faruk Çelik’ti birinci sıra. Bu dönem Bekir Bozdağ. Ama bakan zayıf bir isim. Hele geçen gün Harran’da seçim bürosu açılışında söylediği cümle burada çok tartışıldı. ‘Kürtlerin temsilcisi AK Parti’dir, Milliyetçi Hareket Partisi’dir’ dedi. Daha birkaç sene öncesi kendisi andımız yüzünden MHP Lideri’nin hem de Kürt kimliğine atıfta bulunularak hedefi olmuştu. Listedeki isimleri de Urfa’yı da toparlamakta zorluk çekiyor.
Bu arada hala AKP’de milletvekili olan ve yeni dönemde de ilde aday gösterilen ismin ‘bizim buradaki halkın dışarıdan getirilen isme gösterdiği abartılı sevgiyi bir türlü anlamıyorum’ dediğine de şahit oldum.
AKP NEDEN OY KAYBEDER?
Gelelim konuştuğum isimlerin AKP neden oy kaybedecek diye sıraladıklarına. Birinci sırada ekonomik gerekçeler var. İkinci sırada gençlerin ki il nüfusunun yüzde 20’sini oluşturuyor (18-25 yaş) geleceğe dair umutsuzluğu hem Türkiye genelindeki duruma hem il özelindeki eşitsizliklere duydukları kızgınlık var. Bir genç; ‘zenginliklerini gözümüze sokan ‘AKP çocukları’ sosyal medya hesapları ile buradaki ‘aşiret çocukları’nın hesaplarındaki fotoğraflara, videolara, hayatlarına bakınca öfkelenmemek mümkün değil’ dedi.
‘URFA’DA AKP, KENDİ SEÇMENİNE HIZLA RANDEVU ALAN PARTİLİLER OLUŞTURMUŞ’
Ayrımcılık demişken, AKP olan ile olmayan ayrımı Anadolu’daki illerde daha çok göze çarpıyor. Şöyle bir örnek vereyim; iktidarın çok övündüğü sağlık sistemi ciddi şekilde sorunlu hale geldi. Randevu almak hayli zor. Urfa’da AKP, kendi seçmenine hızla randevu alan partililer oluşturmuş. Buna büyük kızgınlık var. İş bulma konusunda da benzer bir tablo yaşanıyor.
'YEŞİL SOL'DA FERİT ŞENYAŞAR DÖRDÜNCÜ SIRADA'
Gelelim muhalefet. Yeşil Sol’da ilk sırada partinin eş başkanı Mithat Sancar var. Ama listede en çok konuşulan, sadece ilde değil Türkiye geneline de mal olmuş isim dördüncü sırada: Ferit Şenyaşar. Ailenin uğradığı büyük adaletsizliği-zulmü duymayan kalmadı. 764 gündür bayram dahil başta anne Emine Şenyaşar adalet nöbetinde. Seçilirse kendilerinin uğradığı adaletsizliği ve benzerlerini Meclis’te sebep olanların, görmezden gelenlerin yüzüne bakarak seslendirebilecek Ferit Şenyaşar.
'MAHMUT TANAL'A BELLİ BİR SEMPATİ DUYULUYOR'
Konuştuğum bir isim ‘AKP’den eriyen oylar bizim burada HDP’ye (Yeşil Sol’a) gider’ dedi. Kısmen haklı oylarını yükseltebilir. Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi Urfa’da da CHP oylarını yükseltecek gözüküyor. Birinci sıra adayı daha önce İstanbul’dan aday gösterilen vekillik yapan aslen Urfa Hilvan’lı olan Mahmut Tanal. Tanınan bir isim belli bir sempati duyuluyor.
'CHP, MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN SAYESİNDE VEKİL SAYISINI İKİYE ÇIKARABİLİR'
Ancak adaylığıyla şaşırtan, ilde hem tanınan hem sevilen ikinci sıra adayı CHP’nin oylarını yükseltmede etkili olabilir. O isim iki dönem Şanlıurfa Barosu başkanlığı da yapan Müslüm Cengizhan Akalın. İlin pek çok vakfında görev almış sosyal da bir isim. CHP hem genel rüzgar hem Akalın sayesinde vekil sayısını ikiye çıkarabilir.
'İYİ PARTİLİ EMİN YETİM PEK MUHTEMEL KAZANACAK'
İYİ Parti Şanlıurfa’da tanınan-sevilen Eşref Fakıbaba’yı kadrosuna katarak dikkat çekmişti. Ancak Fakıbaba Ankara 1. Bölge’den aday oldu. Parti birinci sıraya Mersavi Aşireti’nin önemli ismi Emin Yetim’i getirdi. Rozeti Akşener tarafından takılan Yetim’i futbolla ilgilenenler Şanlıurfa Spor başkanlığı döneminden hatırlayacaklardır. Seçim için ‘çok kaynak’ ayırdığını söylüyor ildekiler. Zaten AKP’den sonra bilboradlar’da en çok görülen isim o. Pek muhtemel kazanacak.
İlden milletvekili çıkarması kesin bir diğer parti MHP. ‘Listelerde üst sıralara Arap kökenlileri koyan tek parti’ diye sebebi anlatılıyor. İlin iki büyük aşireti İzol’lar ve Bucak’lar AKP’den İYİ Parti’ye CHP’ye pek çok parti ile adaylık için görüştü. Ancak yer bulamadı.
Fatih Bucak’ın ismi son döneme kadar CHP listelerinden aday adayı gibi gözükse de gösterilmedi şu an kendisi ilden bağımsız aday.
'YEŞİL SOL VE CHP LİSTELERİNDE AŞİRETLERE MESAFELİ DURULMUŞ'
Şu notu yazayım. İlin feodal-aşiret yapısı hayatta ve siyasette ne kadar gerçek kimilerine göre ‘oy için gerekli olsa da’ bu yapının ortaya koyduğu baskı-adaletsizlik kabul edilebilir değil. İlde Yeşil Sol ve CHP listelerinde aşiretlere mesafeli durulmuş.
Muhalefetle ilgili bir kafa karışıklığı-endişe var oyunu değiştirmek isteyen seçmende. Birkaç yerde duydum. Önce sosyal medyanın özellikle gençleri habere-hayata ulaştırmadaki önemli rolünün altını çizip orta yaş üstü kitleden duyduğum bir cümleyi aktarayım:
"Bir umutla muhalefete yakın kanalları açıyorum. Konuşanlar sürekli AKP’den hesap sormaktan bahsediyor. Oy verenlere de dokunur ucu diye canım sıkılıyor, endişeleniyorum. Bizim kanallara geçiyorum. Orada her şey toz pembe. Serotonin yükleniyorum ama hayatım öyle değil."
'RİSK OLABİLİR'
Türkiye’de yolsuzluktan haksızlıklardan sorumlu olanların ‘gerçek adalete’ hesap vermesini istemeyen yoktur herhalde. Ancak başta iktidar kaynakları ‘kaybederlerse hesabın AKP seçmeninden de sorulacağı, dışlanacakları, kimi konularda kazanımlarını kaybedeceklerine dair’ propaganda yapıyor. Muhalefet hesap sorma çerçevesini iyi çizmezse risk olabilir.
Sabuncu, yazısının ilerleyen bölümlerinde Urfa'da araştırma yapanların aktardıkları bilgileri paylaştı:
Buna göre kentte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 8 ile 10 arasında eriyebilir. Yani yüzde 55 ile 57 arasında bir yerde olabilir.
Kemal Kılıçdaroğlu 42-44 aralığında bir oyu görebilir. (2018’de dört adayın toplamı (İnce, Demirtaş, Akşener, Karamollaoğlu) 35.5 idi).