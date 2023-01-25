Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker davasında sürpriz gelişme: Basın danışmanı Emre Olur tahliye oldu /25 Ocak 2023 13:27

Sedat Peker davasında sürpriz gelişme: Basın danışmanı Emre Olur tahliye oldu

Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası istenen Olur’a yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulandı.

SHABER3.COM

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinin Emre Olur, tahliye edildi. Hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası istenen Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur, Arnavutluk'ta gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türkiye'ye getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Olur, burada soruşturma savcısı Alim Yaşar'a 2,5 sayfalık ifade vermişti. Savcı Yaşar, Emre Olur'u ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etmişti. Emre Olur, 21 Eylül'de "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylenmişti.

Olur, ifadesinde, Sedat Peker’e ilişkin attığı tweet'ler için “Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker davasında sürpriz gelişme: Basın danışmanı... Sonraki Haber >>

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:15