Sedat Peker davasında sürpriz gelişme: Basın danışmanı Emre Olur tahliye oldu

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinin Emre Olur, tahliye edildi. Hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası istenen Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verdi.



Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur, Arnavutluk'ta gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türkiye'ye getirilmişti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Olur, burada soruşturma savcısı Alim Yaşar'a 2,5 sayfalık ifade vermişti. Savcı Yaşar, Emre Olur'u ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etmişti. Emre Olur, 21 Eylül'de "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylenmişti.



Olur, ifadesinde, Sedat Peker’e ilişkin attığı tweet'ler için “Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum” demişti.