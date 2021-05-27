Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’den yeni paylaşım /27 Mayıs 2021 18:35

Sedat Peker’den yeni paylaşım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in devlet-mafya-siyaset üçgenine ilişkin yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor.

SHABER3.COM



Üst üste yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı yeni videosunda Soylu’nun son açıklamalarına yanıt vereceğini duyurmuştu.

Peker bugün yaptığı yeni paylaşımında pazar günü yeni video yayınlanacağını yeniden hatırlattı ve “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım. (mecazi anlamda)” dedi.


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