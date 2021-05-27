Sedat Peker’den yeni paylaşım









Üst üste yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı yeni videosunda Soylu’nun son açıklamalarına yanıt vereceğini duyurmuştu.





Peker bugün yaptığı yeni paylaşımında pazar günü yeni video yayınlanacağını yeniden hatırlattı ve “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım. (mecazi anlamda)” dedi.







