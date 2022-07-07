Sedat Peker’e kötü haber

AKP'li Metin Külünk ile yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik görülen davada yargılananların tamamı tahliye edildi. Peker'in AKP'yi rahatsız eden paylaşımları sürdürmesi sonrasında tahliyelere itiraz gelmesi dikkat çekti.







Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik görülen davadaki tahliye kararlarına dosyada mağdur olarak yer alan Kasap Döner’in sahibi itiraz etti.







“Sanıkların suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak şirketleri yağmaladığı” öne sürülen dilekçede, sanıkların tutukluluk hallerine devam edilmesi talep edildi. İtirazın Peker’in paylaşımlarını sürdürmesi sonrası gelmesi dikkat çekti.





ALACAKLARI EN ALT CEZA SINIRI 40 YIL, KAÇMA ŞÜPHELERİ VAR

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanığın tahliyesine 6 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dosyada mağdur olarak yer alan Kasap Döner sahibi Emrah Sarıtal avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile tahliye kararına itirazda bulundu. Avukat Tunçkol 17 sayfalık dilekçesinde, sanıklar için istenilen cezanın ağırlığına dikkat çekilerek tutuklu yargılanmaları gerekirken tahliye edilmelerinin kanuna aykırı olduğu kaydedildi. Sanıkların kaçma şüphesinin de bulunduğu belirtilen dilekçede, tahliye edilen sanıkların “yağma” suçundan en alt sınırdan dahi ceza verilse 40 yıl hapis cezası alabileceği ifade edildi.





ŞAHİTLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Saray’a yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre sanıkların tutukluyken bile şahitleri etkilemeye çalıştığı, tutuksuz olduklarında şahitler üzerinde ağır bir baskı kuracakları belirtilen dilekçede, “11 ay gibi kısa bir sürede salıverilmeleri, toplum nezdinde suçların cezasız kalacağı algısını oluşturmaktadır. Türkiye’nin en büyük markalarından biri yağmalanmış, ancak sanıklar 11 ay sonra tahliye edilmişlerdir” denildi.





TUTUKLULUK İÇİN TÜM UNSURLAR MEVCUT

Sanıkların suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak şirketleri yağmaladığı öne sürülen dilekçede, yağmanın Peker suç örgütü tarafından yapıldığı ve tüm varlıkların örgüte aktarıldığı da anlatıldı. Dilekçede, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yetecek tüm unsurların bulunduğu belirtilerek, tutuksuz yargılanmaları kararına itiraz edildi. Sanıkların tutukluluk halinin devam edilmesi istenen dilekçede, mahkemenin bu durumu kabul etmemesi halinde ‘konutu terk etmemek’ şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talep edildi.





PEKER PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker uzun bir süre sonra sessizliğini bozmuş, geçen yıl haziran ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşme sonrasına ertelediği “helalleşme” videosunu neden yayınlamadığı ile ilgili de AKP’li Metin Külünk arasında geçen bir görüşmeden ses kaydı yayınlamıştı. Bu görüşme sonrasında tahliyeler olurken, Peker ise sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeye devam etti. Peker, Saray’a yakın iş adamlarından Mehmet Cengiz’e yönelik ifşaatlarını sürdürüyor ve bu konuda savcıları harekete geçmeye çağırıyor.