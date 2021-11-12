Sedat Peker, kumarbazların listesini açıkladı!

ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI







1900 kişinin yer aldığı listelerde, bazı isimlerin silindiği görüldü.



































Ayrıca Twitter, sşz konusu bu paylaşımlara Türkiye'den (veya yurt dışında yaşamakla birlikte Twitter'ı Türkçe dilinde kullananlara) kısıtlama getirdi. Bu tweetlwei görmek için Deli Çavuş hesabına girenler, lisleler yerine 'Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Daha fazla bilgi al' uyarısı görüyor.













KONAKLAMA ÜCRETİ OLABİLECEĞİ SÖYLENİYOR





HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK





Peker'in paylaşımlarının tamamı ise şöyle:





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aralarında; siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin de olduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesini ele geçirdiğini öne sürmüştü.''Türkiye’de bu insanlara kimse dokunmadığı için yargıya teslim etsem unutulup gidecek'' diyen Peker, liste ile ne yapması gerektiğini takipçilerine sormuş, Peker, ''Ben de size sorayım istedim. Bu kayıtları ne yapayım?'' diye yazmıştı.Peker, son yaptığı paylaşımlarda ise takipçilerinin çoğunluğunun listeyi yayınlamasını istediğini belirterek, Deli Çavuş hesabını işaret etti.Deli Çavuş isimli hesap, Sedat Peker'in kumar oynadıklarını iddia ettiği kişilerin listesini açıkladı.Ancak Peker'in iddialarının aksine bazı kaynaklar, listelerin Kıbrıs'ta konaklama ücreti olabileceğini ifade ediyor.Yayınlanan listelerde isimleri geçen tanıdık isimlerden henüz bir açıklama gelmedi.''1-Yapılan anketlere baktığımızda katılanların en az %97’si yayınlansın istemiş. Ben yayınlamam ancak liste Deli Çavuş’un eline de geçmiş. Galiba Deli Çavuş yayınlayacak. Ancak bu işin vicdani sorumluluğu sizde ve Deli Çavuş’ta. Bana ait değil. Önce 5 bin kişilik…2-…üç sene öncesine ait olan 20 bin dolardan 2 milyon dolara kadar olan listeyi yayınlayacakmış bana öyle söyledi. Bu küçük listedeki kaçak kumar parası dahi kaç milyar TL ediyor biliyor musunuz? Yüce Devletimiz Beykoz’daki aile evimize, eşimin üstüne olan bir iki şirketteki…3-…hissesine göz dikeceğine bu milyarlarca TL’leri kaybeden kişilerin peşine düşsün. Yazık, çok yazık. Galiba ben delirdim, ancak görünen o ki ülkemizde yaşayan sizlerin durumu benden daha kötü.4-Son iki senede yasa dışı kumar oynayan kişilerin listelerini de Deli Çavuş daha sonraki günlerde sizlerle paylaşacaktır galiba. Ancak dediğim gibi, sevabı da günahı da sizin ve Deli Çavuş’un boynuna.5-Türkiye saatiyle 22:00’da YouTube kanalı Bizim TV’de gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu, varlığıyla onur duyduğumuz, gazeteci Sayın Yılmaz Özdil. Ben keyifle seyredeceğim. O saatte işiniz yoksa sizlere de tavsiye ederim.''