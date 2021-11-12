Samanyolu Haber /Gündem / 'Sedat Peker'e operasyon yapıldı' iddiası /12 Kasım 2021 18:51

'Sedat Peker'e operasyon yapıldı' iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e operasyon yapıldığı iddia edildi. Peker ise sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak kendisine yönelik operasyon iddialarına yanıt verdi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. 

Peker, kendisine yönelik operasyon iddialarına yanıt olarak, "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim" ifadelerine yer verdi. 

Peker'in paylaşımı şu şekilde:

"Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar. Anladın mı Azem Kardeş? Lan tırrikler, lan kablamalar, lan kıpraklar, lan pokemonlar… İmza; PİKACHU"






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