Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in ramazan kolilerini hazırlayanlar gözaltına alındı /31 Mart 2023 08:32

Sedat Peker'in ramazan kolilerini hazırlayanlar gözaltına alındı

İstanbul Pendik'te Sedat Peker adına Ramazan kolisi hazırlatan ve yardım eden 25 kişi, kolileri hazırladıkları sırada polis tarafından baskına uğradı. Şahısları gözaltına almaya çalışan polis ekipleri, Peker'le ilgili mahkeme kararı olmaması nedeniyle bilgilerine başvurmak üzere karakola davet etti.

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İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir gıda toptancısında, üzerinde "Bir umuttur yaşamak, Reis Sedat Peker" yazan Ramazan kolilerini hazırlatanların bulunduğu yere, Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memurları geldi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre yüzlerce kolinin hazırlandığı sırada gelen polisler, "Suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle işlem yapacağı sırada, Peker hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine gıda toptancısında bulunan 25 kişi bilgilerine başvurulmak üzere karakola davet edildi.

8 SAAT BEKLETİLDİLER

Karakola gidenlerden ikisi şüpheli, diğer 23'ü 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. İfade verenler, işlemlerin ardından karakoldan ayrıldı. Bu kişilerin ifade için 8 saat karakolda bekletildiği öğrenildi. Şüpheli olarak ifadesi alınanlardan birinin geçen yıl 14 Eylül'de Peker'in Beykoz'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yılmaz Günay olduğu öğrenildi.

GEÇEN YIL KOLİ HAZIRLATANLARA DAVA AÇILMIŞTI

Peker adında hazırlattırılan ve dağıtılan Ramazan kolileriyle ilgili geçen yıl Rize'de 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarda üçü hakkında "Suç örgütüne yardım" gerekçesiyle dava açılmıştı.
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