Samanyolu Haber /Politika / Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday mı olacak? /23 Aralık 2023 15:40

Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday mı olacak?

Gazeteci Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu söyledi.

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Yılman, İstanbul ve Ankara için belirlenecek adaylar ve yapılan anketlerle ilgili paylaşım yaptı. Yılman, İstanbul'da Erdoğan'ın kafasında Selçuk Bayraktar, Murat Kurum ve Fahrettin Koca isimlerinin olduğunu belirtti. Yılman, Ankara'da yapılan anketlerde ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü ifade etti.

Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 25 gün önce Selçuk Bayraktar’ın kamuoyu araştırmalarında adının önde çıktığını yazdığımda bazıları yalan kulis diye alay etmişti. Kaderin cilvesi galiba… O alay edenlerin bir kısmının ağzından Selçuk Bayraktar ismi düşmüyor bugünlerde. Son bir kulis daha vereyim. Şu an Erdoğan’ın kafasında 3 isim var İstanbul için. Biri evet Selçuk Bayraktar. Diğer ikisi ise Murat Kurum ve Fahrettin Koca… Ancak eklemeliyim; Ekrem İmamoğlu ile yarışta Selçuk Bayraktar 8 puan geride falan değil aksine 3/4 puan fark atan tek isim olarak görünüyor. Murat Kurum ve Fahrettin Koca ise İmamoğlu ile kıyaslandığında kafa kafaya bir sonuç elde ediliyorlar… Ama şuna dikkat çekeyim; bu sonuçlar bugünün koşullarına göre yapılan anketlerden. Asıl maraton başladığında dengeler değişebilir ve dolayısıyla sonuçlar da…

Bu arada Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde götürüyor yarışı. Ankaralının kendisini aday olarak görmek istediğini ve seçimi kazanacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a bile büyük fark atıyor. Son günlerde Ankara için çok sürpriz bir isim dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan. Erdoğan Ankaralı Hasan Doğan’la ilgili ciddi ciddi kamuoyunu yoklatıyor."
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