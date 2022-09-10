Samanyolu Haber /Kültür / Sema Sultan, rahmetli KYK'lı öğretmenin şiirini seslendirdi /10 Eylül 2022 21:20

Sema Sultan, rahmetli KYK'lı öğretmenin şiirini seslendirdi

IFLC, 20.Yıl Özel Programı tüm hızıyla devam ediyor. Programda Sema Sultan'ın seslendiği şarkıyla salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

IFLC, 20.Yıl Özel Programı tüm hızıyla devam ediyor. Programda Sema Sultan'ın seslendirdiği şarkıyla salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

10 yıl önce “Gönül Yarası” isimli eseri seslendirerek büyük dikkat çeken Sema Sultan İbrahim sahne aldı. 

Sema Sultan İbrahim, KYK’lılarının da anıldığı törende 2016’da çıkarılan bir KHK ile görevden alınan ve daha sonra yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Fadime Güler’in “Elveda” adlı şiirini şarkı olarak seslendirdi. Salonda şarkıyı dinleyenler gözyaşlarını hakim olamadı. 

Eğitim hayatını bitiren ve üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun olan Sema Sultan'a ödülünü İlhami Atmaca verdi.  
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